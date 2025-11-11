La felicidad de clasificar a los Play-In del Apertura 2025 en la última jornada y con el sueño intacto de pelear el título hasta el final, quedó opacada en Pumas UNAM tras confirmarse la peor noticia sobre José Juan Macías, delantero del equipo universitario.

El futbolista, que estaba teniendo una buena temporada y que había vuelto a México en busca de encontrar su mejor versión futbolística, tuvo que salir lesionado en el duelo ante Cruz Azul luego de una falta accidental por parte de José Paradela.

Tras realizarse los estudios correspondientes, se reveló que el atacante sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial. Esto lo dejará fuera del campo de juego por lo menos nueve meses y habrá que ver la decisión que toma el futbolista con su futuro, ya que es la tercera vez que se rompe los ligamentos y en su momento pensó en el retiro.

Mientras tanto, el que conmovió a todos fue su entrenador Efraín Juárez, quien le dejó un emotivo mensaje de apoyo en redes sociales: “Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también. La felicidad volverá para que sigas brillando. Estamos contigo, JJ.”

Juárez mostró todo su apoyo hacía el atacante que ahora deberá ponerse fuerte para recuperarse y tratar de volver a intentarlo pese a que fueron varios los golpes que sufrió con tan solo 26 años.

Pumas definió el futuro de Macías

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Domínguez Castilla, la directiva de Pumas tendrá un gran gesto con el delantero y renovará su contrato por una temporada más para acompañarlo en este momento tan duro que está atravesando en su carrera.

