Esteban Solari confía en revertir la situación negativa de Pumas: “Me siento respaldado”

Pumas llegó a su cuarto partido sin ganar en la Liga MX y se complican sus aspiraciones a meterse en la Liguilla.

Pumas sufrió un duro golpe este domingo luego de empatar por 3-3 con Cruz Azul. La igualdad estaba dentro de las posibilidades en la previa, pero el conjunto auriazul a los 15 minutos ya ganaba 2-0 y todo parecía indicar que obtendría un buen triunfo en CU por la Liga MX.

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No obstante, César Huerta recibió la tarjeta roja en el minuto 37 y a partir de allí cambió todo, al punto de que Pumas de milagro pudo sostener el empate porque Cruz Azul le generó muchas oportunidades. Una vez finalizado el juego, Esteban Solari manifestó que se siente respaldado por los futbolistas.

“La verdad es que sí, me siento respaldado. Creo que hoy los jugadores en la cancha demostraron más que eso, de que me respalden a mí es lo menos importante, lo importante es que ellos creen en lo que estamos construyendo, que a pesar de las dificultades el equipo fue a buscar el partido”, dijo en un principio el técnico de Pumas.

Por otro lado, Esteban Solari mencionó que la indisciplina es un factor que los ha condicionado en la temporada: “Hay que hacer una autocrítica porque todos los partidos tenemos un penal, alguna roja, algún error nuestro que nos compromete en los partidos y al final cambia un poco el plan”.

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Esteban Solari aseguró sentirse respaldado por sus jugadores, quienes buscaron la victoria pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos. 🗣️ “Hoy los jugadores en la cancha demostraron que me respaldan y que creen en lo que estamos construyendo”. #LigaMX https://t.co/Ovw1zTEFi9 — PressPort (@PressPortmx) October 12, 2026

Esteban Solari sobre César Huerta

César Huerta pudo convertir su primer gol con Pumas desde su regreso, pero su expulsión fue determinante para el desarrollo y el resultado del partido. De todos modos, Esteban Solari respaldó al ‘Chino’.

“Chino hizo un gran partido, se le vio conectado, se le vio dando pases de gol, haciendo gol, estaba en un momento excelente y bueno, dos amarillas en un ratito y se acabó. Cambió el partido completamente y eso es lo inesperado del futbol, las cosas que uno no planea y nos afectó, porque no solamente es que nos falte un jugador, sino que nos falte él”, concluyó el DT auriazul.

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Pumas está 12° en la tabla del Apertura 2026 y quedó a 2 puntos de Xolos, el último clasificado a la Liguilla por ahora. El equipo de Esteban Solari se enfrenta el próximo viernes con Atlante en un duelo clave para seguir con esperanzas de terminar entre los mejores ocho.

En síntesis