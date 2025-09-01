Luego de rescindir su contrato con Pumas UNAM al no entrar en los planes de Efraín Juárez para este nueva temporada, Robert Ergas habría encontrado un destino en el cual continuar su carrera. El lateral izquierdo tendría todo listo para sumarse a una de las ligas más exóticas de Europa.

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, al defensa sudamericano de 27 años solo le restan algunos exámenes médicos de rigor para incorporarse a Aris Limassol de Chipre. En caso de superarlos con éxito, este martes firmará un contrato por dos años con opción a uno más.

Así, Robert Ergas iniciaría su segunda experiencia europea tras haber militado durante seis meses en el Albacete español entre agosto y diciembre del 2019. Allí disputó tan solo tres encuentros sin mayores incidencias.

Cabe destacar que durante su paso por Pumas el ex Defensor Sporting y Cerro Largo de Uruguay, entre otros, jugó 76 partidos con dos tantos convertidos y nueve asistencias entregadas. Además, formó parte de la plantilla que alcanzó las semifinales del Apertura 2023.

Altas y bajas de Pumas UNAM en el mercado de fichajes de verano

Altas

Aaron Ramsey

Keylor Navas

Pedro Vite

Álvaro Angulo

José Juan Macías

Alan Medina

Bajas