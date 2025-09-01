Es tendencia:
Pumas UNAM

¡Inesperado! Robert Ergas jugaría en una inusual liga tras rescindir su contrato con Pumas UNAM

El uruguayo, que no entró en los planes de Efraín Juárez para el Apertura 2025, está a detalles de continuar su carrera en un exótico destino europeo.

Por Juan Ignacio Barbieri

Ergas jugó 76 partidos en Pumas entre mediados del 2023 y 2025.
© Sebastian Laureano MirandaErgas jugó 76 partidos en Pumas entre mediados del 2023 y 2025.

Luego de rescindir su contrato con Pumas UNAM al no entrar en los planes de Efraín Juárez para este nueva temporada, Robert Ergas habría encontrado un destino en el cual continuar su carrera. El lateral izquierdo tendría todo listo para sumarse a una de las ligas más exóticas de Europa.

Efraín Juárez contó cómo reaccionó Aaron Ramsey tras su primer gol con Pumas UNAM

Efraín Juárez contó cómo reaccionó Aaron Ramsey tras su primer gol con Pumas UNAM

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, al defensa sudamericano de 27 años solo le restan algunos exámenes médicos de rigor para incorporarse a Aris Limassol de Chipre. En caso de superarlos con éxito, este martes firmará un contrato por dos años con opción a uno más.

Así, Robert Ergas iniciaría su segunda experiencia europea tras haber militado durante seis meses en el Albacete español entre agosto y diciembre del 2019. Allí disputó tan solo tres encuentros sin mayores incidencias.

La publicación de César Luis Merlo. (Captura de pantalla)

La publicación de César Luis Merlo. (Captura de pantalla)

Cabe destacar que durante su paso por Pumas el ex Defensor Sporting y Cerro Largo de Uruguay, entre otros, jugó 76 partidos con dos tantos convertidos y nueve asistencias entregadas. Además, formó parte de la plantilla que alcanzó las semifinales del Apertura 2023.

Altas y bajas de Pumas UNAM en el mercado de fichajes de verano

Altas

  • Aaron Ramsey
  • Keylor Navas
  • Pedro Vite
  • Álvaro Angulo
  • José Juan Macías
  • Alan Medina
Bajas

  • Lisandro Magallán
  • Robert Ergas
  • Ignacio Pussetto
  • Rogelio Funes Mori
  • Ricardo Galindo
  • Leo Suárez
  • Álex Padilla
  • Michell Rodríguez
  • Alí Ávila
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
