Los 'Diablos Rojos' apuestan por pulir a la gran joya de las juveniles, un voto para el futuro cercano. Los detalles.

Mientras que el nivel competitivo del primer equipo es indiscutible, una de las aristas del proyecto de Toluca es exprimir a las fuerzas básicas. La nueva conducción ha realizado una inversión importante en las divisiones inferiores, con la intención de formar y promover futuras promesas. Hay una búsqueda de producir lo propio en vez de ir a buscar todo afuera.

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El éxito del modelo Everardo López invita al club a seguir la misma línea. Captar talentos en distintas ciudades y países, reclutarlos, criarlos bajo su idiosincracia y el día de mañana subirlos a Primera División. Así, se ha puesto mucho foco en Toluca en lo que refiere a la estructura de las categorías juveniles, que podría volver a tener buenos frutos pronto.

En este sentido, un nuevo proyecto comienza a golpear la puerta de Antonio Mohamed. Por estos días, los pasillos del Estadio Nemesio Diez hablan de un nombre que comienza a hacer ruido propio: Willian Gabriel, un centrodelantero brasileño de 18 años. Se trata de la joya más prometedora que tiene hoy todo el tronco del futbol amateur del club.

Willian Gabriel nació en Brasil el 19 de diciembre de 2007, más precisamente en la ciudad de Sao Paulo. Más allá de sus raíces, también tiene nacionalidad mexicana: su padre, William Fernando Da Silva, jugó en la Liga MX… ¡incluso en Toluca! El joven futbolista ya se ha mostrado abierto a representar al ‘Tri’ si deciden convocarlo a selecciones juveniles.

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Willian Gabriel busca impresionar a todos en Toluca.

Las luces que arrancó a atraer el crack de las fuerzas básicas se potenciaron por su actuación en el último torneo: marcó 12 goles en 17 juegos con la Sub-21 en el Clausura 2026. Es el máximo artillero de su división en lo que va de la temporada y ha mostrado distintas facetas muy atractivas en su juego, que captaron la mirada de todos en Toluca.

La llegada de Willian Gabriel a los ‘Diablos Rojos’ se dio hace muy poco, recién el año pasado, con pasos previos por instituciones formativas brasileñas como Juventus-SP y Barra-SC. Mide 1.89 metros y se destaca por su portento físico y juego aéreo; es un centrodelantero al estilo ‘tanque’, que además le está sumando una gran cuota de gol.

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Los goles de William Da Silva, padre de Willian Gabriel, con Toluca: