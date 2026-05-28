Se reveló la verdad sobre los rumores de una posible oferta de un club de la Primera División de Bélgica para sumar al entrenador de los Universitarios.

En las últimas horas diferentes reportes colocaron a Efraín Juárez en la órbita del Royal Antwerp, equipo que juega en la Jupiler Pro League, la Primera División de Bélgica, dejando a Pumas UNAM. Para aclarar el tema, el periodista César Luis Merlo habló de la noticia en un video de su canal de YouTube.

Publicidad

Así inició: “Ha trascendido en las últimas horas que tiene una oferta Efraín Juárez del Royal Antwerp. Bueno, me comuniqué con una persona muy, pero muy importante de ese club de Bélgica y me dijo que bajo ningún punto de vista están pensando en llevar a Efraín Juárez y que bajo ningún punto de vista están pensando en llevar a algún entrenador mexicano“.

Y continuó: “Consulté en Pumas si alguien del lado de Efraín Juárez le había manifestado que tenían una oferta formal y concreta, y que había que tratar de negociar la salida y me dijeron ‘No, nadie nos planteó una hipotética salida. Nosotros estamos muy conformes con Efra. Efra tiene contrato hasta diciembre‘”.

Publicidad

Por otro lado, opinó: “A título personal, la verdad, me parecería una lástima que Efraín Juárez decida irse de Pumas, más alla que lo ha dicho muchas veces que su sueño es dirigir nuevamente en Europa. En su momento estuvo como asistente, ahora sería como entrenador principal“.

Para cerrar, añadió: “Pero la realidad y la información que tengo yo a esta hora es que no hay ofertas formales y opino que ha hecho una gran campaña Pumas. Hace mucho tiempo que Pumas no llegaba a una final. Ha creado Efraín Juárez un equipo muy competitivo“.

¿Cuál es el objetivo de Pumas UNAM tras el final del Clausura 2026?

El mismo video reveló en que trabajará la directiva en el parate por el Mundial 2026: “La idea es reforzar el equipo para que no pase esto mismo de mirar a la banca y no encontrar muchas soluciones y depender de canteranos que quizás puedan ser buenos jugadores pero necesitan como cualquier canterano estar respaldado por gente de experiencia“.

Publicidad

En síntesis