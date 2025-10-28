James Rodríguez llegó al futbol mexicano a principios de este 2025 con el objetivo de encontrar su mejor versión futbolística. El mediocampista colombiano había tenido un frustrado paso por España y es por eso que eligió a México como nuevo destino.

Sin embargo, su paso por el Club León no fue el esperado. Su objetivo era jugar el Mundial de Clubes pero el equipo terminó siendo descalificado por pertenecer al mismo grupo empresario que Pachuca y desde ese entonces el nivel colectivo decayó con respecto a lo que se vio en un principio.

Más allá de que es uno de los mejores jugadores del equipo que ahora dirige Nacho Ambriz, el colombiano es un gasto muy importante para los mexicanos y es por ese motivo que se acaba de confirmar que no seguirá a partir de la próxima temporada.

“James Rodríguez vive sus últimos días como jugador del Club León. De acuerdo con información confirmada por Súper Deportivo, la directiva esmeralda ha decidido no renovar el contrato del colombiano, que vence al término del torneo Apertura 2025″, reveló el periodista César Luis Merlo.

Todavía no hay nada confirmado sobre su futuro aunque todos los caminos apuntan a que seguirá su carrera en Estados Unidos. El periodista Paco Montes reveló que el ex Real Madrid podría llegar a la MLS o fichar por otro equipo de la Liga MX.

En Pumas ya le dan la bienvenida

Luego de confirmarse que no extenderá su contrato con La Fiera, aficionados de Pumas UNAM empezaron a pedirlo en redes sociales. ”Tienes que venir a pumas”, escribió un usuario. ”Bienvenido a Pumas”, agregó otro. ”El 10 que merece Pumas”, agregó otro.

