Fin de la novela de James Rodríguez y León. El colombiano llegó al club Esmeralda en enero de este año con todos los laureles y su impacto fue inmediato, tanto así que llegaron a ser los sorpresivos líderes del Clausura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, el presente es completamente opuesto: están penúltimos en el Apertura 2025 con 13 unidades en 15 encuentros.

Publicidad

Publicidad

Ante esta situación, la continuidad de James empezó a estar en tela de juicio y ahora confirman que no seguirá más allá del presente torneo. Paco Vela, reportero del programa Conexión MT, informó en el inicio de esta semana: “León ya prepara el próximo torneo, ya sin James. Denlo por hecho”.

En la misma línea, este martes el periodista especializado en mercado de fichajes César Luis Merlo publicó: “James Rodríguez vive sus últimos días como jugador del Club León. De acuerdo con información confirmada por Súper Deportivo, la directiva esmeralda ha decidido no renovar el contrato del colombiano, que vence al término del torneo Apertura 2025″.

ver también El regalo de más de 100 dólares que James le dio al arquero que tiene a León cerca de la eliminación

Los motivos de la salida de James Rodríguez de León

“Gana cerca de 600 mil dólares mensuales, es una cantidad exorbitante para una institución como la de León en esta plaza, como para pensar que se le va a renovar el contrato“, aseguró Vela. Y completó: “Económicamente genera una carga que no creo que haya una plaza que soporte pagar 600 mil dólares mensuales”.

Publicidad

Publicidad

Además, a esto se le suma el momento del equipo. Si León estaría peleando por cosas importantes, la directiva sí se plantearía la opción de continuar haciendo el esfuerzo económico. Sin embargo, James no ha ofrecido soluciones dentro del campo de juego en en esta segunda mitad del año.

James Rodríguez domina el balón en Atlas vs. León (GETTY IMAGES)

Por último, Paco Vela descartó que tenga una mala relación con el entrenador de León, Ignacio Ambriz. Por el contrario, el reportero aseguró: “La relación es muy buena, Nacho es un tipo muy cercano a los jugadores. Yo no puedo hablar por Nacho, pero sí le gusta un futbolista de esas características”.

Publicidad

Publicidad

Posibles destinos de James Rodríguez

De momento no hay contactos formales. Sin embargo, el periodista Paco Montes comunicó en X: “Hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”. Además, no habría que descartar un sondeo de Medio Oriente, mercado en el que James ya estuvo, más precisamente en el Al-Rayyan de Qatar.

En síntesis