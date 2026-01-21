Adalberto Carrasquilla ha sido de los jugadores de Pumas más señalados por la lesión de Kevin Mier y es que Nicolás Larcamón cada que salía a conferencia para hablar de ese tema, resultaba con un señalamiento que hacía ver que no era una simple jugada del partido, sino que aquella ocasión el futbolista panameño lo hizo con la intención de lastimar.

El sentir de Adalberto Carrasquilla por Kevin Mier

Ante ello, ESPN sostuvo una entrevista con don José Carrasquilla, padre del futbolista de Pumas, quien reveló lo difícil que fue esta situación para su hijo: “Se sentía mal, porque él siempre juega para ganar o para empatar, no para perder. No tenía la intención de lesionar a un compañero, tenía la moral baja, tuvo la oportunidad de disculparse con el jugador vía telefónica, ellos lo saben como jugadores profesionales”.

¿Una simple jugada?

Dejó en claro que ante tal situación el consejo que siempre recibía era que levantara la cabeza y siguiera. Más tarde, en la pretemporada volvieron a señalar a Carrasquilla de una entrada dura ante el FC Juárez en un partido amistoso, por lo que don José apunta a que ese es el estilo de juego que debería tener un futbolista como él.

“En realidad un ocho, que te marca ofensivo y defensivo, siempre va a tener la cualidad de ir al ataque, siempre va a tener esa actitud, la potencia de entrar, pero no para lesionar, sino para recuperar pelotas. Él entra fuerte, pero gana muchas pelotas. Él no va a lesionar, él va a recuperar la pelota, es un contacto de quién gana, quién va primero, quién llega”. José Carrasquilla, padre de Adalberto en ESPN

Finalmente, el padre del jugador de Pumas apunta a que en el video se ve que su hijo no va con la idea de lesionarlo, pero termina por hacerlo: “Coco no tenía la intención de lesionar, cuando se ve bien la repetición, se ve bien que el jugador rival patea y le pega en los tacos al Coco, él pasa directo, pega en el borde más fuerte de los tacos, el jugador que le pega más fuerte y se produce el contacto”, puntualizó.

