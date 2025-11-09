Es tendencia:
PUMAS

La imagen de José Juan Macías que preocupa a todo Pumas tras salir lesionado ante Cruz Azul

El delantero del equipo universitario tuvo que abandonar el campo de juego tras sufrir un nuevo problema en su rodilla.

Por Ramiro Canessa

José Juan Macías salió lesionado ante Cruz Azul.
© Getty ImagesJosé Juan Macías salió lesionado ante Cruz Azul.

Pumas UNAM lo hizo. Logró la hazaña y se metió en los Play-In tras vencer a Cruz Azul por 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc este sábado por la noche, desatando la felicidad de toda su afición. Los universitarios venían golpeados durante gran parte del torneo, pero mostraron carácter y corazón en los últimos dos encuentros: primero golearon a Tijuana y luego superaron al líder para meterse entre los 10 mejores del certamen.

Sin embargo, no todo fue alegría. El equipo que dirige Efraín Juárez recibió una dura noticia en medio del festejo. Uno de los refuerzos que más ilusionaba y que se había ganado la titularidad volvió a sufrir una lesión que preocupa a todo el club.

Se trata de José Juan Macías, quien debió abandonar el campo con claros gestos de dolor. El atacante, que ya había atravesado un largo calvario por problemas físicos, encendió las alarmas nuevamente y generó un profundo dolor para todo Pumas.

La imagen de Macías que preocupa a Pumas

La escena fue dura: Macías salió en muletas después del partido, evidenciando que el golpe fue más serio de lo esperado. Su rodilla volvió a jugarle una mala pasada y todo indica que estará varias semanas fuera de las canchas, justo cuando había recuperado confianza y protagonismo.

Así quedó el Play-In y la Liguilla de la Liga MX tras la derrota de Cruz Azul y el triunfo de Toluca

Los primeros reportes médicos no son alentadores y se espera que en las próximas horas se confirme el tiempo exacto de recuperación. El delantero había regresado a México en busca de una revancha personal, pero el destino le pone otra dura prueba.

Por ahora, en Pumas celebran el pase a los Play-In, aunque con un sabor amargo: la alegría no fue completa porque José Juan Macías volvió a caer justo cuando parecía listo para brillar otra vez.

En síntesis

  • Pumas UNAM venció 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc para entrar al Play-In.
  • El delantero José Juan Macías sufrió una lesión y abandonó el campo en muletas tras el partido.
  • Macías ya había atravesado un largo calvario por problemas físicos en su rodilla previamente.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
