Este domingo el conjunto de Pumas revivió luego de tener esperanzas para meterse en la clasificación del Apertura 2025. La escuadra de Efraín Juárez consiguió que su equipo tuviera un triunfo de 4-1 sobre los Xolos de Tijuana y con ello la oportunidad de pelear en el Play-In del torneo en busca de entrar a Liguilla.

Sin embargo, la afición no está del todo contenta con lo que ha venido mostrando el equipo. Y esta tarde en Ciudad Universitaria se lo hizo ver. Los asistentes en el Estadio Olímpico Universitario aparecieron con algunas consignas nada agradables en contra del técnico auriazul durante el partido que no pararon aún con la victoria.

Además la porra del equipo salió con camisetas que portaban la leyenda “Respeta nuestra historia” esto haciendo alusión a lo mal que la ha pasado la escuadra en los últimos años sin poder conseguir un título y además con resultados que no son propios de uno de los equipos grandes de la Liga MX, puesto que ya hasta han sido superados por Toluca.

¿Pumas ya clasificó?

Hasta el momento, los Pumas se encuentran en la posición 10 justamente en zona de clasificación con 18 puntos, aunque ya están dentro, falta una jornada y si caen en su siguiente duelo y Santos, Atlas, Atlético San Luis o hasta Necaxa podrían meterse a ese último puesto dejándolos fuera, es por ello que la afición se le hizo presente.

El próximo duelo se ve complicado, ya que se medirán ante Cruz Azul en Puebla, de esta manera, el equipo de los Celestes que están en la parte alta de la tabla necesitan esa victoria para no caer y alejarse del liderato, por lo que ahora el conjunto universitario necesita esa victoria a como dé lugar para responderle mejor a su afición.

