El final del Apertura 2025 de la Liga MX para Pumas UNAM fue triste tras la derrota ante Pachuca por 3-1 en condición de visitante por el Play-In. El cuadro capitalino no estuvo a la altura y se despidió rápidamente de los playoffs del certamen nacional.

Una ausencias importante que tuvo el cuadro auriazul fue la del volante Adalberto Carrasquilla, ausente por su acumulación de amarillas tras recibir la quinta amarilla ante Cruz Azul, en la polémica jugada donde se lesionó el portero Kevin Mier.

Tras esto, algunos rumores establecieron que el centroamericano podría ser inhabilitado por la dura lesión propiciada al colombiano. Finalmente, la Máquina Cementera no pidió la suspensión del jugador pero si recibió la sanción por haber llegado a la quinta amarilla.

Quien si recibirá una sanción por pedido de los Celestes es el árbitro Fernando Hernández. El colegiado no formará parte de la Liguilla del torneo por la Primera División de México por su mala decisión de no expulsar a Carrasquilla, según la información brindada por Récord.

De esta manera, Efraín Juárez, si continúa en su cargo, podrá contar con el jugador de cara a la Jornada 1 del Clausura 2026. Pumas llegará a los 15 años sin ser campeón tras serlo por última vez en el Clausura 2011, donde derrotó a Monarcas Morelia.

¿Cómo fue el balance de Pumas UNAM en el Apertura 2025?

En lo que respecta a los números de este torneo para los dirigidos por Efraín Juárez, el equipo disputó 18 compromisos. Apenas ganó en 5 oportunidades, empató en 6 y cayó en otras 7 ocasiones, significando el 38,88% de efectividad. Marcó 25 goles y recibió 28.

En síntesis