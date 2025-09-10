Es tendencia:
Mientras Aaron Ramsey gana 1.7 millones en Pumas, el salario que Anthony Martial cobra en AEK

El atacante francés pretende percibir una cifra exorbitante para dar luz verde para llegar a CU. ¿Cuánto gana hoy?

Por Martín Zajic

¿Será Ramsey el único europeo que llegue? ¿O serán dos?
© Getty¿Será Ramsey el único europeo que llegue? ¿O serán dos?

A diferencia de otras ventanas anteriores, el desempeño de Pumas UNAM en el mercado de verano 2025 ha sido uno de los más destacados entre los equipos mexicanos involucrados en este libro de pases. La directiva auriazul ha trabajado día y noche incansablemente para mejorar la plantilla, pero no se conforma y quiere seguir dando la nota en estos días finales.

Este miércoles, se pudo saber a través de César Merlo que en CU negocian el fichaje de Anthony Martial, talentoso delantero francés surgido de las fuerzas básicas del Manchester United. Asimismo, se conoció que el obstáculo crucial que actualmente enfría la posibilidad es el abultado salario que pretende cobrar el atacante, muy por encima del presupuesto de los ‘Felinos’.

Hasta el momento, el artillero europeo no ha bajado sus pretensiones y quiere mantener el sueldo que cobra en AEK, club de Grecia para el que juega y que lógicamente sí puede afrontar montos más importantes. Si llegase a Pumas bajo tales condiciones, Martial ganaría por ejemplo mucho más de lo que percibe Aaron Ramsey, otra de las estrellas que arribó en verano.

Anthony Martial llevó sus goles al AEK de Grecia.

¿Cuál es el salario de Aaron Ramsey en Pumas UNAM?

De acuerdo a la información destapada por la señal de TV Azteca, el mediocampista galés gana 1.7 millones de dólares por año, tal lo acordado en el contrato firmado recientemente entre los ‘Universitarios’ y el jugador tras su aterrizaje en México. Bueno, el francés pretende estar muy por encima de esa suma ya de por sí muy elevada.

¿Cuál es el salario de Anthony Martial en el AEK?

Según reporta el sitio especializado Reuters, en la actualidad el delantero francés posee un contrato muy considerable, a cambio de 2.9 millones de euros por temporada (2.5 millones de libras esterlinas). Esto es, estamos hablando de casi 240 mil euros por mes, número que habría que trasladar a dólares y crecería, dado que es la moneda en que se le puede pagar a esas figuras.

De este modo, se puede observar que entre un “fichaje top” y otro “fichaje top”, existen 1.2 millones de dólares de diferencia. Por ese motivo, las autoridades de Pumas UNAM continúan conversando con Martial para convencerlo de reducir sus exigencias y seducirlo de otra manera, para que termine aceptando y vistiendo los gloriosos colores de los ‘Felinos’.

