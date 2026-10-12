Los 3 rivales complicados que se le vienen a Pumas

Luego de que Pumas no ha ganado sus dos últimos duelos en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo de Esteban Solari ha dejado ir puntos importantes que le podrían ayudar para llegar a la zona de clasificación. Al cuadro aún le restan seis partidos de la fase regular y esos 18 puntos serán clave, pero hay rivales complicados.

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Por el momento, los auriazules estarían a una victoria de meterse en zona de clasificación, por lo que el partido ante Cruz Azul era clave. Ahora tendrá que vencer en la próxima fecha a Atlante y esperar que los equipos que están peleando en esos puestos no le arrebaten la posibilidad, aunque ir al Estadio Azteca será tarea complicada también.

Por tres victorias en el cierre del torneo

De cierta manera se vienen dos duelos que en teoría no serían los más complicados: Puebla y Santos; aunque los Guerreros aún son una duda porque ya ligan cuatro victorias. Pero el problema viene con tres clubes que podrían ser los que le complicarían la clasificación y justamente dos de ellos son con los que cierra la temporada.

Los rivales fuertes de Pumas

En la Jornada 14 tendrá que medirse ante Tigres, que está levantando en el torneo y quiere meterse también en los clasificados a la Fiesta Grande. Pero en la Jornada 16 y 17 se enfrenta al Club América y a Rayados, quienes podrían estar peleando también su permanencia si los rivales de más abajo se siguen emparejando en los puntos.

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Está de más entender que Solari debería ir por los 9 puntos que son ante Puebla, Santos y Atlante para que pueda evitar una complicación al final con los regiomontanos y las Águilas. Aunque a los azulcremas los han puesto en aprietos, con el nivel que manejan por ahora sería arriesgarse a llegar con menos de esos puntos a la fecha.

En síntesis