Memote Martínez y Santiago Giménez sí irían al Mundial

Este martes, después de un día tarde, se dio a conocer la convocatoria de la Liga MX para la Selección Mexicana. Hubo varias sorpresas y eso sin contar a los jugadores que hasta el momento están en el extranjero. Tomando esto en cuenta, una de las novedades fue Guillermo Martínez, de Pumas, quien fue considerado en esta lista.

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Después de hacer un análisis con el llamado del futbolista auriazul, se determinó que ante los posibles jugadores que irían del extranjero, el lugar que podría estar ocupando “Memote” era el de Santiago Giménez, por lo que se perdería su segundo Mundial consecutivo, sobre todo porque no ha tenido actividad con el AC Milan.

¿Quién quedaría fuera?

Hay que recordar que viene de una lesión, por lo que muchos apuntaron a que sí podría darse su baja. Pero de acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, ambos jugadores estarían formando parte de la lista definitiva que iría al Mundial. Esto ahora puso a pensar que entonces otro delantero sería el sacrificado.

Sin embargo, el periodista da a entender que pensando en que están Armando González y Raúl Jiménez a lo mejor el delantero de las Chivas saldría de último momento, pero tampoco sería así, sino que el “Vasco” estaría probando la posibilidad de llevar a cuatro centrodelanteros a la justa mundialista sin ningún problema.

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El tema aquí es que el “Bebote” no ha tenido presencia desde hace meses, aún cuando forme parte de una plantilla en Europa. El hecho de que no esté en ritmo después de su lesión podría empeorar la situación para el equipo, por lo que al final la decisión la tendrá Aguirre, pero por lo que menciona la fuente, serán todos bienvenidos.

En síntesis