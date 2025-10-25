El próximo domingo 2 de noviembre los Pumas recibirán a Tijuana en la Jornada 16 del Apertura 2025. La escuadra universitaria está en la pelea por estar en la clasificación del torneo, por lo que aprovechar todas las ventajas que tenga para llegar a la Liguilla o el repechaje serán clave para poder conseguir ese cometido y se le abre una posibilidad.

Publicidad

Publicidad

¿Ventaja para Pumas vs Xolos?

En ese duelo en Ciudad Universitaria, los Xolos se encuentran en un grave problema para el encuentro y es que hoy durante su encuentro ante Tigres perdieron a su centro delantero Mourad Daoudi, luego de que consiguiera un par de tarjetas amarillas en el partido y se llevara la expulsión, por lo que estará fuera el siguiente duelo.

Aquí la verdadera ventaja es que Adonis Preciado y Vitinho han sido jugadores que no son del gusto de Sebastián Abreu, ya que no se han logrado conjuntar con el equipo y esto ha hecho que en las oportunidades que se les ha dado, no terminen por resolverle un partido. Ante esto, para ese juego ante los auriazules en la CDMX, tendría sólo un delantero nominal disponible.

ver también Pablo Bennevendo apoyó a Efraín Juárez pese a la crisis que atraviesa Pumas: “Lo respaldamos”

Se trata de Shamar Nicholson; en este torneo sólo ha conseguido un gol en los 9 partidos que ha jugado, por lo que esto sería una ventaja para Pumas. Aunque ellos también carecen de delanteros este es un beneficio si le sumamos que a la escuadra rojinegra se le complican de más los partidos en la Ciudad, por lo que podrían aprovechar estos beneficios.

Publicidad

Publicidad

Aunque en la última ocasión en la que se enfrentaron cayeron ante los fronterizos, cabe mencionar que ese duelo fue en la cancha de pasto sintético y cuando el equipo estaba más dolido. Aún así deben poner atención en que el ataque del “Loco” se pueda componer de Ezequiel Bullaude en complemento con Vitinho, ya que con esta idea podría complicarle el juego, aunque se ve poco probable.

En síntesis