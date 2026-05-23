Campeona con Chivas sería nuevo refuerzo de Pumas Femenil

La jugadora rojiblanca estaría poniendo fin a su etapa con Chivas para llegar al cuadro universitario en el Apertura 2026.

De nueva cuenta el Clausura 2026 fue el torneo donde Pumas Femenil se quedó fuera de la Liguilla cuando parecía ser el torneo en el que conseguirían hacerlo. Es por eso, que para el Apertura 2026 van con la mentalidad de jugar diferente y para ello necesitan refuerzos y uno de ellos sería Casandra Montero, quien fuera campeona con Chivas.

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En el semestre que terminó, las universitarias quedaron en el lugar número 10 de la tabla general con 22 unidades, a siete puntos de meterse a la Liguilla. Lamentablemente en este torneo el equipo auriazul recibió un total de 29 anotaciones dejando ver que uno de los temas a corregir para el siguiente torneo era sin duda la defensa.

El primer fichaje de Pumas Femenil para el Apertura 2026

De acuerdo con la información del insider Paco Animas, la zaguera central Casandra Montero será el primer refuerzo de las de Pedregal para el próximo torneo. Después de 139 partidos disputados con la escuadra rojiblanca ahora tendrá el liderazgo en el equipo citadino bajo las riendas de Roberto Medina en esta plantilla.

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Con un par de títulos, Cas llega con Pumas con la idea de levantar una copa, no sólo mantenerse en la Liguilla como ya lo ha conseguido con Chivas, por lo que será una pieza muy importante con experiencia en las fases finales, pero también en ser una barrera complicada para varios de sus rivales. Así en unos días se estaría haciendo oficial.

¿En qué posición jugará Casandra Montero en el esquema de Roberto Medina?

Hay que mencionar que su posición natural es como mediocampista de contención, pero en el esquema desde 2025 fue adaptada como defensa central dando muestra que no sólo es una jugadora que sabe recuperar balones y tiene salidas claras y buen armado de juego, sino que además puede ser ese elemento polivalente.

En síntesis

El director técnico Roberto Medina sumará a la futbolista Casandra Montero como su primer refuerzo.

sumará a la futbolista como su primer refuerzo. La zaguera central llegará a la escuadra universitaria tras disputar 139 partidos con el club Chivas.

con el club Chivas. El conjunto de Pumas Femenil finalizó el torneo anterior en la décima posición con 22 unidades.