¿Por qué no juegan Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla en Mazatlán vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

Dos de las grandes figuras de los 'Universitarios' no serán de la partida ante los 'Cañoneros'. ¿Qué les sucedió?

Por Martín Zajic

Vite y Carrasquilla, fuera del once ante Mazatlán.
Vite y Carrasquilla, fuera del once ante Mazatlán.

Tras haberse reencontrado con el triunfo, Pumas UNAM intentará enfilar otra victoria al hilo este viernes por la noche, en el segundo turno de la agenda futbolera: los ‘Universitarios’ visitarán a Mazatlán en el Estadio El Encanto, en la continuidad de la jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2025.

Para este encuentro, el cuerpo técnico auriazul diseñó una formación que tomó por sorpresa a los aficionados: es que saldrá al campo de juego sin dos de sus figuras más destacadas. Efraín Juárez tuvo que meter mano en el equipo luego de los tres puntos conseguidos ante Atlas y asombró con el once elegido.

De cara a este juego ante los ‘Cañoneros’, el entrenador marginó del equipo a Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla: sí, los dos extranjeros que brillan en el mediocampo de Pumas no serán de la partida ante Mazatlán, y figuran como alternativas para la segunda mitad en el banco de suplentes de los ‘Felinos’.

Adalberto Carrasquilla, una de las ausencias de Pumas [Foto: Getty]

Adalberto Carrasquilla, una de las ausencias de Pumas

En esta oportunidad, la ausencia de ambos volantes tiene la misma explicación: Efraín optó por darle descanso a los dos futbolistas luego de la jornada FIFA. Tanto Vite como Carrasquilla tuvieron intensa actividad con las selecciones de Ecuador y Panamá respectivamente, y con esa acción más el viaje largo se tomó esta decisión.

Con la ausencia de Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, la alineación de Pumas UNAM que comenzará el juego ante Mazatlán será la siguiente: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rubén Duarte; Santiago Trigos, Rodrigo López, José Luis Caicedo; Aaron Ramsey; Jorge Rubalcava y Guillermo Martínez.

El encuentro entre Mazatlán y Pumas UNAM tendrá lugar HOY viernes 12 de septiembre, con sede en el Estadio El Encanto, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido contará con la transmisión exclusiva de las pantallas de Tubi y Azteca 7.

martín zajic
Martín Zajic
