Tras haberse reencontrado con el triunfo, Pumas UNAM intentará enfilar otra victoria al hilo este viernes por la noche, en el segundo turno de la agenda futbolera: los ‘Universitarios’ visitarán a Mazatlán en el Estadio El Encanto, en la continuidad de la jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2025.

Para este encuentro, el cuerpo técnico auriazul diseñó una formación que tomó por sorpresa a los aficionados: es que saldrá al campo de juego sin dos de sus figuras más destacadas. Efraín Juárez tuvo que meter mano en el equipo luego de los tres puntos conseguidos ante Atlas y asombró con el once elegido.

De cara a este juego ante los ‘Cañoneros’, el entrenador marginó del equipo a Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla: sí, los dos extranjeros que brillan en el mediocampo de Pumas no serán de la partida ante Mazatlán, y figuran como alternativas para la segunda mitad en el banco de suplentes de los ‘Felinos’.

Publicidad

Publicidad

Adalberto Carrasquilla, una de las ausencias de Pumas [Foto: Getty]

En esta oportunidad, la ausencia de ambos volantes tiene la misma explicación: Efraín optó por darle descanso a los dos futbolistas luego de la jornada FIFA. Tanto Vite como Carrasquilla tuvieron intensa actividad con las selecciones de Ecuador y Panamá respectivamente, y con esa acción más el viaje largo se tomó esta decisión.

Con la ausencia de Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, la alineación de Pumas UNAM que comenzará el juego ante Mazatlán será la siguiente: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rubén Duarte; Santiago Trigos, Rodrigo López, José Luis Caicedo; Aaron Ramsey; Jorge Rubalcava y Guillermo Martínez.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Chimy’ Ávila no jugará en Pumas UNAM: por qué se cayó su fichaje y qué hará la directiva

El encuentro entre Mazatlán y Pumas UNAM tendrá lugar HOY viernes 12 de septiembre, con sede en el Estadio El Encanto, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido contará con la transmisión exclusiva de las pantallas de Tubi y Azteca 7.