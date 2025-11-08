Es tendencia:
Qué pasa si Pumas UNAM pierde, empata o gana con Cruz Azul por la Jornada 17 del Apertura 2025

Pumas busca este sábado la clasificación al Play-In. Los escenarios que se le pueden presentar al equipo de Efraín Juárez ante Cruz Azul.

Por Patricio Hechem

Pumas busca la clasificación al Play-In
© Getty ImagesPumas busca la clasificación al Play-In

Este sábado 8 de noviembre se definen la mayoría de los lugares tanto para la Liguilla como para el Play-In del Apertura 2025. El partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul, el cual inicia a partir de las 21:05hs (CDMX), es fundamental en este sentido.

El equipo de Efraín Juárez viene de ganarle por 4-1 a Xolos en la jornada pasada y este triunfo le aseguró una vida más de cara a la última fecha. Sin embargo, Pumas tiene enfrente al actual líder de la Liga MX, que buscará asegurarse terminar en lo más alto de la clasificación.

¿Qué pasa si Pumas le gana a Cruz Azul?

Si Pumas le gana este sábado a Cruz Azul por la última jornada de la Liga MX, el conjunto felino se clasificará al Play-In como el 10° de la tabla. Su rival saldría de Pachuca, Juárez o Tijuana.

¿Qué pasa si Pumas empata con Cruz Azul?

Si Pumas empata este sábado con Cruz Azul por la última jornada de la Liga MX, el equipo de Efraín Juárez quedará eliminado del torneo sin poder clasificar al Play-In debido a que quedaría un punto por debajo de Querétaro, el 10° de la tabla.

¿Qué pasa si Pumas pierde con Cruz Azul?

Si Pumas pierde este sábado con Cruz Azul por la última jornada de la Liga MX, el club auriazul quedaría eliminado de la Liga MX ya que a los Felinos solo les sirve ganar para asegurarse su lugar en el Play-In.

