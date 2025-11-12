El pasado fin de semana José Juan Macías salió lesionado del partido entre Cruz Azul y Pumas, lamentablemente quedará fuera por varios meses lo que evitaría que jugara lo que resta del Apertura 2025, así como el Clausura 2026. Tomando en cuenta los antecedentes en el equipo auriazul no le dieron un contrato extenso, lo que puso a pensar en su posibilidad de dejar el futbol.

Sin embargo, el periodista de Fox, Fabrizio Domínguez dejó en claro que habría una renovación de un año para el delantero mexicano, con la idea de que se recupere de esta lesión. El tema es que hay expertos y aficionados que han opinado respecto al eventual retiro del jugador, sin conocer con exactitud qué podría decidir él.

Esta es la tercera lesión de ligamentos cruzados que tiene a lo largo de su carrera, llega, hace goles, se convierte en figura y lamentablemente vuelve a suceder. Es claro que la mayoría de los jugadores que se someten a este tipo de cirugías siempre corren el riego de volverlo a vivir, pero en esta ocasión no se resintió sino que una jugada fuerte sí lo provocó.

Ante la posibilidad de que “JJ” le ponga fin a su carrera tras un paso por Chivas, León, Santos y ahora Pumas está en la mesa. Sin embargo, siempre se ha pensando que el jugador mexicano no ve más allá de su futuro cuando llega al futbol, mucho menos cuando es joven, pero con Macías pasa lo contrario, puesto que ya en su momento pensó en dejar este deporte.

¿Cuál podría ser el futuro de JJ Macías sin el futbol?

José Juan Macías en 2023 buscó la posibilidad de ocupar su tiempo en la apertura de un restaurante llamado Alma Jalisco, el cual tenía comida mexicana, estaba en el centro de Guadalajara y vendía productos del conjunto rojiblanco. Fue un negocio exitoso en su momento, pero en su regreso al futbol con los Guerreros en 2024 este lugar cerró.

La vida de Macías no ha sido la de jugadores que vienen de abajo en busca de una oportunidad en el futbol para sobresalir, él es bueno y sus capacidades lo llevaron a este deporte, pero no vive (económicamente hablando) del futbol, en su momento, cuando estaba en Chivas, su padre, con la idea de llevarlo a Europa intentó comprar la carta de su hijo.

¿Quién es el papá de José Juan Macías?

El señor Juan es uno de los empresarios aceiteros automotrices más importantes del país, el tema es que la FIFA no permite que una persona moral haga esa compra, por lo que no pudo hacerlo. Estando en algunos clubes contaba con preparador físico, chef y nutriólogo privado lo que le permitió tener un desarrollo diferente a algunos de sus compañeros.

Con estos privilegios, Macías nunca ha dependido totalmente del sueldo en el futbol, es por ello que en caso de no continuar en esta carrera debido a las múltiples lesiones sufridas, podría buscar reabrir su restaurante e incluso buscar otra fuente de ingresos con algo que pudiera estar relacionado a este deporte, ahora incluso en la Ciudad de México tras esa oportunidad que el brindó Pumas.

