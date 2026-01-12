Tigres UANL todavía no ha realizado los movimientos que muchos esperaban en el mercado de fichajes, aunque el entrenador Guido Pizarro ha dejado claro que confía plenamente en los jugadores que llegaron a la última final del torneo pasado. La intención del club felino es fortalecer el plantel para pelear de lleno por el título en el Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, el periodista Carlos Ponz de Récord reveló que Tigres habría presentado una oferta importante a Álvaro Fidalgo para que se sume al equipo. La propuesta incluía un contrato superior al que actualmente percibe en el América, buscando convencer al mediocampista español de dejar a Las Águilas y reforzar al conjunto regiomontano.

Fidalgo, sin embargo, respondió con firmeza. El jugador dejó claro que tiene todo acordado para renovar con el América y cumplir su contrato vigente, con la vista puesta en su gran objetivo: dar el salto al futbol europeo en el futuro cercano.

Publicidad

Publicidad

En los últimos días, el periodista David Faitelson había revelado que desde la Real Sociedad estaban interesados en contar con los servicios del mediocampista, pero no hubo más noticias sobre la posible salida del Maguito que por ahora está enfocado en su actual club.

Guido Pizarro habló de los posibles fichajes

Pizarro se mostró tranquilo y confiado en el trabajo que se está realizando. “Estamos trabajando junto con la directiva para reforzar el equipo. Hay varias posiciones y varios jugadores que se están trabajando, ojalá pronto podamos concretarlos”, señaló el DT tras el triunfo ante Atlético San Luis en la primera jornada del Clausura 2026.

ver también ¿No lo negó? Guido Pizarro y la posibilidad de que Richard Sánchez llegue como refuerzo a Tigres

En síntesis

Tigres UANL ofertó un contrato superior a Álvaro Fidalgo según reportes de Récord.

ofertó un contrato superior a según reportes de Récord. El mediocampista rechazó la propuesta para renovar con América y emigrar a Europa.

y emigrar a Europa. Guido Pizarro confirmó la búsqueda de refuerzos para el Clausura 2026 tras el debut.

Publicidad