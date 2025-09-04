Este jueves 4 de septiembre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Giorgio Armani, uno de los nombres más importantes en toda la historia en la industria de la moda, creador y dueño de la marca que lleva su nombre, a la edad de 91 años.

Lo llamativo de todo esto es que se da luego de apenas unos días del gol de Aaron Ramsey en Pumas UNAM, siendo el primero que marcó con la playera de los Universitarios. El galés marcó el tanto con el que su equipo venció a Atlas el pasado domingo por la Jornada 7 del Apertura 2025.

Esto reavivó el viejo mito de que cada vez que el mediocentro con pasado en Arsenal, Juventus, entre otros anota un gol, una persona famosa fallece a los pocos días. Y la lista no es corta ya que suma hasta 23 personas que casualmente perdieron la vida luego de un gol del futbolista.

Por otro lado, casualmente Armani ha tenido intervención en el deporte en los últimos años, vistiendo a la Selección Italiana, a la Juventus, Napoli, entre otros equipos y atletas en diferentes deportes. El empresario tenía un fuerte arraigo con el deporte más allá de la misma moda.

La lista de fallecidos tras un gol de Aaron Ramsey

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin ‘Huracán’ Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Hayden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)

Olivia Newton-John (08/08/2022)

Giorgio Armani (04/09/2025)

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

Cabe recordar que el torneo mexicano tendrá un parate por la Fecha FIFA. El cuadro capitalino jugará por la Jornada 8 del Apertura 2025 el próximo viernes 12 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) de visitante ante Mazatlán en el Estadio El Encanto.