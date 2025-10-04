Este domingo, los Pumas tienen un partido complicado ante Chivas y es que la escuadra de Efraín Juárez necesita recuperar lugares en la tabla general, pero sobre todo hacer que uno de sus rivales directos, como son lo rojiblancos, se le alejen aún más. Hasta ahora es un punto de diferencia el que tiene el Rebaño (14) de los universitarios (13) lo que genera que este partido sea clave para poder superarlos.

Publicidad

Publicidad

El gran problema que tendrá el equipo auriazul es que cuenta con bajas muy sensibles para este partido. En esta ocasión las modificaciones en su cuadro tendrán que ser obligatoria, puesto que se busca conseguir el resultado más favorecedor para los de la UNAM. Y es que aunque los de Gabriel Milito sufren la baja de Roberto Alvarado, ya hay un acoplamiento del equipo, pero aquí la jornada doble anterior les pasó factura.

ver también El objetivo mínimo que debe lograr Efraín Juárez para no ser despedido por la directiva de Pumas

Los descartados de Pumas vs Chivas

Quienes se pierden de manera definitiva el juego de mañana ante las Chivas son Efraín Juárez por la sanción que recibió en el Clásico Capitalino vs América; dentro del terreno de juego el conjunto no contará con Guillermo Martínez, el “Memote” ya fue operado después de la ruptura del quinto metatarsiano derecho que lo mantendrá cerca de tres meses fuera, según ESPN.

A ellos dos se les suma la estrella del equipo, Aaron Ramsey, el galés sufrió una molestia física en el entrenamiento del jueves, por lo que el viernes decidieron no arriesgarlo y mantenerlo fuera. Ahora se perderá el juego ante Chivas y también se pone en riesgo su llamado con su selección para los partidos amistosos. Con ello, se harán algunos ajustes respecto a la alineación de su último juego.

Publicidad

Publicidad

Aaron Ramsey se pierde el juego vs Chivas por molestia física (Getty Images)

¿Qué opciones tiene Pumas en la banca?

La opción que tendrá para la sustitución del delantero será precisamente de nueva cuenta la titularidad de José Juan Macías, mientras que para el mediocampista ofensivo, se optará por Rodrigo López en este enfrentamiento. Aún hay dudas, en caso de que se quiera hacer una propuesta diferente ante el planteamiento que pueda hacer Chivas, pero es lo más habitual.