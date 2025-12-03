En los últimos días se han dado a conocer un par de nombres de jugadores que Pumas estaría buscando y es que hay que recordar que con las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías, la urgencia en el equipo universitario es conseguir a un delantero, aunque entre su radar estuviera James Rodríguez, se apuntaba todo por el colombiano Cristian Arango.

Aunque por este último se hizo una oferta, cabe mencionar que medios en la MLS ya dieron a conocer que el jugador rechazó esa opción y que ahora sería Tijuana quien estaba sobre ese fichaje. Ante ello, parece que en la escuadra auriazul hay un deseo extremo por conseguir a un elemento colombiano y hay nueva información de uno en la mira.

¿Qué refuerzo busca Pumas?

De acuerdo con el periodista de Fox Sports, Carlos Rodrigo Hernández, en una larga lista de elementos que buscan en la delantera, el primero en considerar es Diber Cambindo, el jugador de Necaxa está siendo sondeado por el equipo de Efraín Juárez para poder ser considerado en el próximo semestre con la escuadra universitaria.

¿Qué posibilidades hay de ficharlo?

El tema aquí es que de acuerdo con Transfermarkt, el delantero tiene contrato vigente con Necaxa hasta 2027, equipo en el que ha destacado más, por lo que en caso de llevárselo tendría que pagar la rescisión del mismo. Aunque la fuente comenta que hasta ahora no hay ningún acercamiento u oferta, sí es el primero en su lista.

Regresar a la Ciudad de México no sería un problema para Cambindo, ya que estuvo jugando con Cruz Azul, el tema es que se adaptó mejor al equipo hidrocálido donde incluso consiguió el liderato de goleo; esto último es precisamente lo que buscan en Pumas, un delantero que anote y podrían mandar una propuesta por él.

