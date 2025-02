Pumas UNAM se enfrenta este martes 25 de febrero con Xolos por la Jornada 9 del Clausura 2025. La realidad marca que este podría ser el último partido de Gustavo Lema al mando del equipo, principalmente si los Felinos no ganan y pierden con Tijuana.

La mayoría de los aficionados de Pumas quieren que Gustavo Lema sea despedido. Por el lado de la directiva, el club todavía se aferra al entrenador argentino aunque ya habrían hablado con Jaime Lozano y con Efraín Juárez como posibles candidatos a reemplazar al técnico.

Por otro lado, y más allá de los reclamos de la afición, hay una leyenda de Pumas que no ve con buenos ojos el despido de Gustavo Lema: se trata de Miguel España. “Ha tenido sus cosas buenas y otras cuestionables, pero sí creo que hay que tener un poco más de paciencia, en estos torneos es complicado“, dijo el ex jugador en una entrevista con Claro Sports.

“Lo vemos con el equipo de Santos y ahorita hacer cambios lo veo difícil, viene doble jornada y habría qué hacer una evaluación del equipo. Los resultados no se han dado. Eres tan bueno, tan malo como tu último resultado, pasa mucho con los entrenadores, con los jugadores y con los equipos”, agregó Miguel España.

Miguel España ganó dos títulos con Pumas UNAM (JAM Media)

“Hay que tomarlo con cierta paciencia porque esta semana va a ser muy complicada, el equipo va contra Tijuana de visita y luego recibe a las Chivas que ya están ganando. Pumas tiene ausencias importantes y está en una situación complicada”, analizó el dos veces campeón con Pumas.

¿Qué opina de los dos posibles reemplazantes?

Por otra parte, Miguel España habló de Jaime Lozano y de Efraín Juárez: “Entiendo que son atractivos, Efraín Juárez me parece que está buscando otro tipo de objetivo, el caso de Jimmy es mucho más accesible pero tampoco te garantiza que la situación se vaya a revertir. Hay un cambio emocional, de competencia, los jugadores que no son considerados empiezan a ver una posibilidad y por eso se tiene que tener bien el termómetro”.

Por último, la leyenda del club auriazul analizó el momento del equipo: “El equipo y en general el fútbol mexicano se hace de muchos no nacidos en México porque llegan con más experiencia que los canteranos. Las directivas lo permiten, no hay un proyecto fuerte, las circunstancias de como se dan esto, sabemos que Pumas no tiene el capital que tienen otros equipos, es un equipo más modesto y antes había jugadores que hacían la diferencia y se notaba en la cancha”.