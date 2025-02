La llegada de Sergio Ramos a Rayados de Monterrey es sin duda alguna uno de los fichajes más importantes de la historia de la Liga MX. El histórico defensor español, que estaba con el pase en su poder, decidió aceptar un desafío totalmente distinto en su carrera luego de recibir varias ofertas de Brasil, Qatar y del futbol argentino.

El futbolista que supo hacer historia con el Real Madrid y que también conoce lo que pesa la Copa del Mundo dejó en claro que ninguna otra institución le ofreció lo mismo que los directivos de Rayados y es por ese motivo que decidió aceptar la oferta del club regio.

Ramos siempre se caracterizó por ser un futbolista aguerrido, que no da una pelota por perdida y que juega de manera agresiva, pero eso lo llevó a ser uno de los mejores defensores centrales de la historia del fútbol, especialmente por lo que demostró en la Selección de España y en Real Madrid.

En su primer entrenamiento con Rayados de Monterrey ya se metió en problemas porque habría ido muy fuerte contra uno de sus compañeros, Iker Fimbres, que es uno de los futbolistas preferidos del entrenador Martín Demichelis y se habría generado cierta tensión en el equipo.

Así lo explicó el periodista Willie González: “Sergio Ramos dio un patadón en su primer entrenamiento. Casi le arranca el tobillo a Iker Fimbres. Se hizo un silencio entre los jugadores. Imagínate qué no le va a hacer al León. Chivas, Tigres, etc. Me da miedo porque el arbitraje aquí en México no permite eso. Alguien tiene que hablar con él.”

Los objetivos que quiere cumplir Sergio Ramos como jugador de Rayados

“No vengo aquí a poner en bandera lo que gané, vengo con la ilusión de seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas porque nunca estuve en la liga mexicana; eso me conmueve y me emociona. Y también el día de mañana ampliar el palmarés del club y dejar un legado en México es un nivel que me he marcado a nivel personal”, expresó el futbolista.

