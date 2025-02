Llegó el día que todos los aficionados de Rayados estaban esperando. Este domingo 9 de febrero, Sergio Ramos, flamante refuerzo de La Pandilla en el mercado de fichajes, fue presentado ante la afición en el Estadio BBVA para iniciar oficialmente su etapa como jugador albiazul.

Publicidad

Publicidad

ver también Martín Demichelis responsabilizó a sus jugadores de la derrota de Rayados ante FC Juárez

Antes de salir al campo de juego del Gigante de Acero, el zaguero español de 38 años compareció en conferencia de prensa junto a José Antonio Noriega y Héctor Lara, presidente y director deportivo de la institución, respectivamente, y reveló, entre otras cosas, cuáles serán sus objetivos en el Monterrey. Al respecto, el multicampeón con el Real Madrid y ganador del Mundial de Sudáfrica 2010 afirmó que buscará seguir obteniendo títulos para dejar “un legado en México”.

“No vengo aquí a poner en bandera lo que gané, vengo con la ilusión de seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas porque nunca estuve en la liga mexicana; eso me conmueve y me emociona. Y también el día de mañana ampliar el palmarés del club y dejar un legado en México es un nivel que me he marcado a nivel personal”, dijo el también ex PSG y Sevilla. E insistió: “No vengo a pasear copas, vengo a tratar de conquistar títulos nuevos”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, reiteró los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de Rayados en el mercado de fichajes. “Monterrey me ofrecía ese equilibrio que venía buscando. Un equipo con un margen de crecimiento ilusionante y enorme, que te brinda esa posibilidad de jugar torneos nacionales, internacionales, continentales y con un nuevo mundialito de clubes (NdeR: el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos en el cual participará Rayados) que es muy atractivo para mí a nivel personal”.

¿Convencerá a más figura de fichar por Rayados?

Por otro lado, Ramos también fue consultado acerca de si su llegada al conjunto regiomontano podría hacer que otras figuras que supieron ser sus compañeros en el futbol europeo se sumaran a la plantilla albiazul.

Utilizando como ejemplo los casos de sus compatriotas Sergio Canales y Óliver Torres, junto con el del argentino Lucas Ocampos, el ibérico colaboró en aumentar la ilusión de la afición de Rayados al no descartar dicha posibilidad. “Claro, este es un paso muy importante. Ya lo hizo Canales en su día, Óliver, Ocampos y el siguiente soy yo. Estoy muy abierto a intentar que quienes atraviesan un momento muy similar al mío, si vienen a sumar, con ilusión y hambre de seguir ganando, pues aquí seguramente le abriremos las puertas”, concluyó.

Publicidad