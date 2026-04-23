Rayados de Monterrey tuvo una temporada para el olvido que marcará el final de varios ciclos dentro de la institución. Quedar fuera de la Liguilla antes de que termine el torneo fue un golpe muy duro para un plantel que es de los más caros de la Liga MX, pero que nunca logró reflejarlo dentro del campo.

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El rendimiento del equipo estuvo lejos de lo esperado y las decisiones no tardaron en llegar. La salida de José Antonio Noriega es un hecho, y la directiva ya trabaja en una reestructuración pensando en volver a competir por títulos en los próximos torneos.

En ese contexto, el club regio ya tendría definido a su reemplazante. De acuerdo a lo informado por el periodista Antonio Nelli, Dennis te Kloese será el nuevo presidente deportivo, una noticia que genera expectativas en la afición.

🚨 Será Dennis te Kloese el próximo presidente deportivo de #Rayados 🚨 pic.twitter.com/69oB7uroRU — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) April 22, 2026

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La trayectoria de Dennis te Kloese

El directivo neerlandés cuenta con una amplia experiencia en el futbol internacional. Sus primeros pasos los dio en México, donde trabajó como jefe de cazatalentos en Chivas de Guadalajara a comienzos de los 2000, para luego continuar su carrera en Estados Unidos con Chivas USA. Más tarde regresó al país para encargarse del desarrollo juvenil en Tigres UANL.

Con el paso de los años, también tuvo un rol importante en la Federación Mexicana de Futbol, donde se desempeñó en áreas de selecciones juveniles y posteriormente como director general. Su experiencia se amplió aún más en el exterior, siendo gerente general de LA Galaxy y luego director general del Feyenoord, además de integrar organismos del fútbol europeo.

Ahora, con su llegada a Monterrey, el objetivo será claro: rearmar un proyecto competitivo que vuelva a poner a Rayados en los primeros planos del futbol mexicano y recuperar el protagonismo perdido en esta temporada, algo que no se esperaba.

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