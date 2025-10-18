Este sábado Rayados recibió a Pumas en la Jornada 13 del Apertura 2025, lamentablemente el resultado fue de 1-1, de nueva cuenta la escuadra de Domenec Torrent se quedó con un empate y en los últimos dos partidos sólo ha sumado un par de puntos en la tabla general que no le vienen nada bien, pero no fue lo único que perdieron.

¿Qué pasó con Domenec Torrent?

Para mala suerte del equipo de Monterrey, se quedaron también sin su director técnico desde el minuto 74 del partido y es que el estratega del equipo regiomontano se enfrascó en una pelea con la banca de Pumas, después de una jugada en el terreno de juego, por lo que terminó con la expulsión del técnico y terminó el partido en los palcos.

En los videos se puede ver que Torrent se veía muy molesto con Guillermo Hamdan, preparador físico de los auriazules, la pelea se veía muy acalorada porque aunque a ambos los estaban separando Domenec consiguió separarse y seguir reclamándole al cuerpo técnico de los universitarios, por lo que llega el silbante y los pinta con la tarjeta roja a ambos.

También se peleó con un aficionado

Pero eso no fue todo, sino que ya que le pidieron que se retirara del campo, subió inmediatamente por las escaleras del público hacia los palcos y desde ahí ver los partidos, alguno de los aficionados le hizo un reclamo y también se molestó con él, así en los videos se puede ver que le responde y sigue su camino hacia arriba.

¿Cuántos partidos estará fuera?

Aunque todo parece indicar que sólo se iría un partido, todavía falta ver qué analiza la Comisión Disciplinaria respecto a la actitud del estratega, por lo que ahora sólo se perdería el duelo de mitad de semana ante FC Juárez, esperando que para el partido que disputará el sábado ante Cruz Azul esté disponible ya con el equipo.

