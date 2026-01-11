Es tendencia:
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones confirmadas de Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026

Barcelona y Real Madrid disputan una final más del futbol español para seguir agigantando la historia de cada institución. En Arabia Saudita se miden por la final de la Supercopa Española.

Por Ramiro Canessa

Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa.
© Getty ImagesBarcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa.

En el fútbol español, puede que haya algún equipo que sorprenda o que logre dar pelea, pero desde siempre hay dos equipos que marcan la pauta y que generan la mayor atención: Barcelona y Real Madrid. Una vez más, estos gigantes se vuelven a enfrentar en una final y este domingo buscarán sumar otro título más a sus enormes palmarés.

El encuentro se jugará desde las 13:00 hs de la CDMX en el King Abdullah Sport City Stadium, en lo que promete ser un partido lleno de emociones, intensidad y momentos que podrían definir el rumbo del trofeo de la Supercopa de España 2026.

Los culés llegan al partido tras una semifinal espectacular, en la que derrotaron sin problemas al Athletic Club de Bilbao con un contundente 5-0, dejando claro que están entre los grandes candidatos al título y que cuentan con un plantel sólido y motivado.

Por su parte, los Merengues también accedieron a la final luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en otro de los clásicos más intensos de España. Ahora buscan la revancha del trofeo que perdieron el año pasado frente a Barcelona y demostrar que pueden imponerse nuevamente en el duelo más esperado.

Alineación de Barcelona para enfrentar al Madrid

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Raphinha
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Robert Lewandowski
Alineación de Real Madrid para jugar ante Barcelona

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Aurelien Tchouaméni
  • Eduardo Camavinga
  • Rodrygo
  • Jude Bellingham
  • Vinícius Júnior
  • Gonzalo García
En síntesis

  • Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa el domingo 13:00 CDMX.
  • El encuentro se jugará en el King Abdullah Sport City Stadium por el título 2026.
  • Lamine Yamal y Vinícius Júnior encabezan las alineaciones para el duelo decisivo.
