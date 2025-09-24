Los primeros veinte minutos del Toluca este miércoles en el Nemesio Diez anticipaban una noche oscura para los locales: el gol temprano de Germán Berterame por una desconcentración defensiva, sumado al penal cobrado por el colegiado pasado el cuarto de hora, eran síntomas de un partido contrariado para el dueño de casa ante Rayados.

Sin embargo, se produjo esa jugada tan particular que cambió el rumbo del encuentro y dio vuelta las sensaciones para el campeón del futbol mexicano: Sergio Ramos picó un penal ‘a lo panenka’ y lo erró, al quedarse Hugo González quieto en el centro de la portería, atajando el remate del español y manteniendo con vida al Toluca en su estadio.

En un primer momento, todos le dieron el crédito al guardameta por haber ‘adivinado’ las intenciones del pateador. Sin embargo, Antonio Mohamed confesó que fue mérito del propio ‘Turco’ la definición desafortunada de ese tiro del defensor de Monterrey. El DT del Toluca se adjudicó que ese penal no terminó en gol y explicó por qué sucedió.

Antonio Mohamed, el DT que le cambió la cara a Toluca

En la conferencia de prensa posterior a la contundente goleada por 6-2 de los ‘Diablos Rojos’ ante Rayados, el entrenador argentino sostuvo que fue él mismo quien le advirtió a Hugo que se quede parado en el centro del arco, porque imaginaba que Sergio Ramos optaría por rematar de esa manera y no como lo venía haciendo últimamente en los tiros desde los doce pasos.

“Les voy a contar algo, me pasó una cosa ridícula, que es que ayer era como la 1 o 2 de la mañana, y estaba en YouTube y empiezo a ver, y digo ‘voy a enfrentarlo a Sergio Ramos y ya me tocó enfrentarlo’, y me puse a ver Celta de Vigo – Real Madrid, y nos hizo un gol picando el penal. Y me acordé, y en ese momento le dije a (Jesús) Angulo ‘decile a Hugo que se la va a picar’. Y fue así. A veces tenés suerte, a veces no…”, se sinceró el ‘Turco’ Mohamed en conversación con los reporteros presentes, luego del apabullante triunfo de sus dirigidos ante el Monterrey.

Antonio Mohamed infló el pecho por la resolución de la acción y cómo luego de ese fallo increíble Toluca pudo dar vuelta el partido y llevarse la victoria de manera holgada. “Es como que lo soñé, sabía que lo iba a picar, así que nada, una ayuda para el equipo. Me pasó eso por la cabeza porque justo anoche estaba viendo las imágenes y sentía que en ese momento del partido lo iba a hacer, pudimos acertar. Jugadores de esta categoría tienen un montón de recursos y esta vez pudimos adivinar“, explicó el estratega del conjunto escarlata, ante la sonrisa de los periodistas que interrogaron al entrenador multicampeón en México.

