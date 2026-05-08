El Club de Futbol Monterrey está transitando días de reconstrucción absoluta en lo que respecta a la estructura interna institucional y a la gestión del futbol profesional. Tras la llegada de un nuevo director deportivo y presidente deportivo, todas las energías están puestas en el nuevo DT, y en las últimas horas se realizaron avances muy esperanzadores.

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Luego de una extensa danza de nombres, habitual en cada equipo después de la salida de un técnico, apareció el principal candidato: Matías Almeyda. Para no volver a cometer errores del pasado, ya no habrá interinatos, ni ‘apuestas’ por entrenadores tapados. Rayados va por un peso pesado y que tiene conocimiento pleno de lo que es dirigir en el futbol mexicano.

En este sentido, este jueves ocurrió la primera reunión entre los nuevos encargados del futbol de Monterrey y el estratega apuntado. La misma tuvo lugar en España y hay expectativa luego de lo que se conversó en ese encuentro que el club venía cocinando a fuego lento. Hace instantes se supieron detalles reveladores sobre lo que aconteció en el cónclave.

Monterrey y Matías Almeyda se guiñaron los ojos [Foto: Getty]

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Todos los detalles de la reunión entre Matías Almeyda y Monterrey:

César Luis Merlo, especialista en fichajes y cercano a la directiva albiazul, quien destapó la información, está todo encaminado para que el ‘Pelado’ suceda a Nico Sánchez. “Es el maximo candidato, pica en punta, las dos partes se fueron muy conformes, muy satisfechas, y hay gran predisposición de ambas”, afirmó el periodista. Matías Almeyda, Santiago Hirsig (su agente), Walter Erviti (director deportivo) y Dennis Te Kloese (presidente deportivo) fueron los protagonistas.

El corresponsal señaló que habrá una próxima reunión pero no ve que vayan a ser necesarias otras más, considerando que el acuerdo podría llegar directamente en el siguiente cónclave. El entendimiento entre Rayados y el entrenador se alcanzaría más pronto de lo pensado, por las ganas que tiene el argentino de asumir el cargo y el deseo del club de que sea él el elegido.

Por otra parte, CLM explicó que no se tocó el aspecto económico pero no sería un problema, ya que Monterrey habitualmente paga buenos salarios y podría afrontar el de Almeyda. En la reunión, se tocaron sobre todo cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, con la mirada global que tiene el técnico sobre el equipo y lo que la directiva pretende del ex Sevilla. Además, todavía no se habrían tocado nombres (ni de salidas, ni de llegadas), sólo el proyecto futbolístico en líneas generales.

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Según sostuvo el reportero, lo que más gusta del perfil de Matías Almeyda a la conducción es que se trata de “alguien capaz de manejar presión en un club grande en situaciones complicadas”. En Rayados entienden que, si bien para muchos no es de los más populares, hoy Monterrey exige la grandeza, y por lo tanto, salir campeón. En el club tienen presente su trabajo en Chivas, donde tomó un fierro caliente y fue exitoso, algo similar a la situación de caos que atraviesa el club regiomontano.

Del lado del timonel argentino, no solamente son sus intenciones de volver a la Liga MX y a México, sino el sentir que es un equipo que ya lo buscó y que está realmente interesado en contar con él. Rayados lo quiso en dos mercados diferentes, la última vez cuando se marchó Martín Demichelis: en esa ocasión Matías Almeyda prefirió seguir en Europa y acabó en Sevilla. En esta oportunidad, parece que habrá final feliz…