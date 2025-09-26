Luego de un muy buen arranque de campeonato -con siete victorias consecutivas sobre ocho partidos disputados- Rayados sufrió su primer bajón en el Apertura 2025. El conjunto de Domènec Torrent hilvana dos encuentros sin conocer la victoria tras el empate como local de América (2-2) y la goleada sufrida en la visita a Toluca (6-2).

Este sábado, el equipo albiazul tendrá la chance de volver a la senda victoriosa cuando reciba desde las 19:00 horas (CDMX) a Santos Laguna en el Estadio BBVA por la Jornada 11 de la actual edición de la Liga MX. Sin embargo, en ese partido La Pandilla no podrá contar con uno de sus elementos más determinantes como lo es Sergio Canales, quien se perderá el encuentro producto de un inusual motivo.

Así lo explicó José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, quien brindó más detalles acerca de la razón que motivará la ausencia del volante español. Al respecto, aseguró que no estará disponible para enfrentar a los Guerreros por una complicación sufrida tras un fallo en un aparato médico durante un procedimiento rutinario. De todas formas, aclaró que no es un inconveniente grave y que el jugador de 34 años está en buen estado.

“Parece ser una semana de accidentes. Sergio estaba en un procedimiento de recuperación pospartido normal, rutinario. Desgraciadamente un aparato falló. Eso generó la necesidad de una intervención más seria, realizada por profesionales externos”, manifestó el directivo en diálogo con medios de comunicación.

Además, Tato agregó: “Sergio no estará disponible para el partido de mañana, pero no fue algo grave. Dependerá de su evolución. Ha vivido cosas más difíciles y estamos seguros de que pronto estará listo. Fue un contratiempo generado por un aparato médico, un imponderable”.

Los números de Sergio Canales en el Apertura 2025

De esta manera, Rayados se verá en la obligación de afrontar su segundo partido de este Apertura 2025 sin Sergio Canales, quien no formó parte de la primera fecha ante Pachuca (0-3) por una molestia muscular en la pierna derecha. Así, la Pandilla jugará sin uno de sus dos máximos goleadores en el torneo -junto a Germán Berterame- el cual convirtió seis tantos y entregó dos asistencias en nueve partidos.