El Mundo Albiazul quedó revolucionado al conocer la noticia que el ex jugador de Manchester United, Anthony Martial, de último paso por el AEK Atenas de Grecia. El futbolista de 29 años dejará Europa para sumarse a la Primera División de México.

Más allá del golpe en el mercado de pases, una noticia también bajó los ánimos. Y es que el defensor central Sergio Ramos no estará disponible para la Jornada 8 del Apertura 2025 ante Querétaro por una cuestión deportivo. Lejos de ser algo de la salud del jugador de Rayados.

Sergio Ramos se ausentará por primera vez en el Apertura 2025. [Foto: Getty Images]

El futbolista de 39 años acumuló cinco tarjetas amarillas en el actual certamen nacional, la última de ellas recibida en el duelo pasado frente a Puebla, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará disponible para Domenec Torrent.

Cabe recordar que el jugador había sido titular en los siete partidos disputados hasta el momento en el torneo, sumando 630 minutos jugados, prácticamente todos los minutos del actual torneo de Liga MX. Volverá para la Jornada 9, cuando los Albiazules reciban a América en el Estadio BBVA.

¿Cuándo juega Rayados por el Apertura 2025?

De cara a la vuelta a la actividad tras el parón por la Fecha FIFA, Rayados estará jugando por la Jornada 8 del Apertura 2025 el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en condición de visitante ante Querétaro en el Estadio La Corregidora.

