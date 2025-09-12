Anthony Martial es el nombre del momento en la Liga MX. El atacante francés será nuevo jugador de Rayados de Monterrey cuando estampe la firma y le aportará todavía más jerarquía a una plantilla que ya cuenta con futbolistas internacionales como Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres o Lucas Ocampos.

Además, Martial viene a continuar con una tendencia de jugadores franceses aterrizando en México, tal como ya lo había hecho en este mercado Allan Saint-Maximin. Ahora bien, Anthony ya sigue en Instagram a dos jugadores de la Liga MX, por lo que es un hecho que debe haberles mandado un mensaje a ambos en busca de referencias cuando surgió el interés de Pumas y Rayados.

ver también La curiosa coincidencia que une a André-Pierre Gignac y Anthony Martial, flamante fichaje de Rayados

¿A qué jugadores de la Liga MX sigue Anthony Martial?

Se trata de André-Pierre Gignac y Lucas Ocampos. Con el primero compartió plantilla en la Selección de Francia (perdieron la final de la Eurocopa 2016); mientras que con el argentino coincidieron en Sevilla, cuando Martial llegó cedido en enero de 2022 procedente de Manchester United.

Publicidad

Publicidad

Anthony Martial y Lucas Ocampos también se enfrentaron por Europa League (GETTY IMAGES)

De hecho, justamente con Ocampos serán compañeros en Rayados y todo apunta a que el surgido en River Plate lo apadrinará en sus primeras semanas en Monterrey por ese vínculo que formaron entre enero y junio de 2022. ¿Podrán compaginar bien en el campo?

ver también Se supo: la fortuna que Rayados le pagó al AEK por Anthony Martial para cerrar su fichaje

¿Cuándo debuta Anthony Martial en Rayados?

Anthony Martial todavía no puso la firma como nuevo jugador de Rayados, por lo que es difícil pronosticar cuándo se dará su debut. Sin embargo, viendo el calendario podríamos predecir que su estreno con la playera del equipo de Monterrey se podría dar contra América el sábado 20 de septiembre o ante Toluca el miércoles 24 del mismo mes.

Publicidad