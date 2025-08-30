Rayados se encuentra viviendo un muy buen presente en el Apertura 2025, certamen en el que se ubica como líder con 18 puntos sobre 21 posibles tras la victoria como visitante ante Puebla por 4-2 por la séptima jornada. Sin embargo, la alegría albiazul se vio algo opacada por una información referente al mercado de fichajes.

Tal como se reportó en los últimos días, La Pandilla estaba decidida a fichar a Borja Mayoral, delantero español de Getafe y ex compañero de Sergio Ramos en Real Madrid. En un principio, el optimismo reinaba en El Barrial ya que existió un acercamiento entre ambas instituciones, aunque desde el entorno del futbolista echaron por tierra esta posibilidad.

Así lo reveló el periodista César Luis Merlo, de AM, quien recibió la negativa por parte de Alejandro Camaño, representante del ariete de 28 años. “Lo estuvo pensando y analizando seriamente, pero por ahora la intención es continuar en Europa”, manifestó el agente.

Más allá de esto, reconoció que el jugador se sintió halagado con la propuesta. “Para él fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey, donde hay tantos españoles”, agregó recordando que en las filas de Rayados no solo milita Sergio Ramos sino también Sergio Canales y Óliver Torres.

¿Buscará Rayados otro delantero?

Por el momento se desconoce si, ante esta negativa, Rayados se embarcará en una nueva negociación para fichar otro centrodelantero. Vale recordar que en su plantilla posee dos jugadores con estas características: ellos son Germán Berterame y Roberto de la Rosa.

Cabe destacar que el lunes pasado caducó la opción de incorporar futbolistas de la Liga MX que ya hayan participado en el Apertura 2025. En tanto, para aquellos que militan en el exterior la posibilidad se extiende por una semana más mientras que hay otros siete días extra para negociar con jugadores sin equipo.