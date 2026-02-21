Es tendencia:
¿Por qué no juegan Alexis Vega, Nicolás Castro y Helinho en Necaxa vs. Toluca por la Jornada 7 del Clausura 2026?

Los atacantes mexicano, brasileño y argentino no serán titulares en el duelo de los Diablos Rojos ante los Rayos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Alexis Vega, Helinho y Nicolás Castro no serán titulares en el duelo de Toluca ante Necaxa por el Clausura 2026
© Getty ImagesAlexis Vega, Helinho y Nicolás Castro no serán titulares en el duelo de Toluca ante Necaxa por el Clausura 2026

Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MXNecaxa Toluca se enfrentan este sábado 21 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes. Ambos conjuntos van por las tres unidades para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Antonio Mohamed no contará con tres jugadores que suele ser titulares. Los atacantes Nicolás Castro, Alexis Vega y Helinho no serán de la partida y ni siquieran irán al banquillo. La razón radica en que ninguno se recuperó aún de sus lesiones.

¿Quiénes serán los reemplazos de Alexis Vega, Nicolás Castro y Helinho en Necaxa vs. Toluca?    

Con esta noticia, Santiago Simón, Pavel Pérez y Jesús Angulo se suman al equipo titular de los Escarlatas e intentarán sumar buenos minutos para tener mayor consideración con el estratega argentino de cara a los desafíos venideros de los Dibalos Rojos.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Necaxa sin Alexis Vega, Nicolás Castro y Helinho? 

Sin Alexis Vega, Nicolás Castro y Helinho, el conjunto escarlata formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rayos: García; Simón, Barbbosa, Pereira, Villar, Gallardo; Romero, Ruiz, Pérez; Angulo y Paulinho.

Agustín Zabaleta
