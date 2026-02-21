Este sábado continuó con nuevos duelos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos lleno de emociones. Más allá de las victorias de Atlas, Toluca y León, los focos fueron para el enorme triunfo de Cruz Azul sobre Chivas, siendo el duelo entre el escolta y el líder.

Con los duelos que se disputaron durante este sábado, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Joao Pedro Galvao marcó ante Atlas y es único líder de la tabla de goleo del Clausura 2026. [Foto: Getty Images]

De momento, hay un único líder de la tabla que es Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis. El brasileño se despachó esta fecha con una nueva anotación. Tras él, se sitúa Armando González de Chivas con 5 tantos. Luego aparecen 3 futbolistas con 4 gritos, siendo uno de ellos Paulinho de Toluca. Los otros son José Paradela (Cruz Azul) y Salomón Rondón (Pachuca).

Tras ellos, hay 6 jugadores con 3 anotaciones y se mantienen expectantes: Marcelo Flores de Tigres UANL, Julián Carranza de Necaxa, Juninho de Pumas UNAM, Facundo Almada de Mazatlán, Diber Cambindo de Léon y Lucas Di Yorio de Santos Laguna.

Tabla de goleo del Clausura 2026

Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 7 goles

Armando González (Chivas) — 5 goles

José Paradela (Cruz Azul) — 4 goles

Salomón Rondón (Pachuca) — 4 goles

Paulinho (Toluca) — 4 goles

Marcelo Flores (Tigres UANL) — 3 goles

Julián Carranza (Necaxa) — 3 goles

Juninho (Pumas UNAM) — 3 goles

Diber Cambindo (León) — 3 goles

Facundo Almada (Mazatlán) — 3 goles

Lucas Di Yorio (Santos Laguna) — 3 goles