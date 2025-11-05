Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

¿Son sus últimos meses? Revelan que Sergio Canales no renovaría su contrato con Rayados

El contrato de Sergio Canales con Rayados vence en junio de 2026. Las posibilidades de que siga o se despida del país.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Sergio Canales, una de las figuras de Rayados
© Getty ImagesSergio Canales, una de las figuras de Rayados

Sergio Canales arribó en Rayados en julio de 2023 y el español no tardó en convertirse en una de las grandes figuras tanto del equipo como de la Liga MX. Sin embargo, el centrocampista aún no ha podido ganar un título con Monterrey, el cual era su principal objetivo al llegar a México.

Publicidad

El exjugador de Real Madrid estuvo cerca en el Apertura 2024, cuando Rayados perdió la final con el América. El club de Nuevo León ya aseguró su lugar en la Liguilla del Apertura 2025 y Sergio Canales sueña con conseguir al menos un título antes de irse del país.

Desde lo contractual, el español tiene vínculo con Monterrey hasta junio de 2026, por lo que el centrocampista estará presente en el Clausura del año próximo. Además, Sergio Canales tiene la opción de extender su relación con Rayados por una temporada más en caso de querer hacerlo.

Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por Abigail Piarra del Diario MARCA, Sergio Canales estaría pensando en no extender el contrato por ese año con Monterrey y volver a España, con la intención de jugar sus últimos años en su país y de retirarse allí.

Publicidad
Sergio Canales viene de convertir en el Clásico Regio (Getty Images)

Sergio Canales viene de convertir en el Clásico Regio (Getty Images)

Sergio Canales tendrá 35 años a la hora de que deba decidir si ampliar su vínculo con Rayados o no. El español surgió del Racing de Santander y existe la posibilidad de que este equipo ascienda a LaLiga en esta temporada y, según la periodista mencionada, esto motivaría al jugador a volver al club de sus amores.

Está por verse si Sergio Canales finalmente extiende su vínculo o no con Rayados. Todavía quedan algunos meses y el español se ha mostrado muy cómodo en el país y con sus compatriotas como Óliver Torres y Sergio Ramos. Por otra parte, si finalmente gana el título de la Liga MX con Monterrey, esto podría cambiarlo todo en su futuro.

Publicidad
Malas noticias en Rayados: Sergio Ramos podría no jugar frente a Chivas por el Apertura 2025

ver también

Malas noticias en Rayados: Sergio Ramos podría no jugar frente a Chivas por el Apertura 2025

Los números de Sergio Canales en Rayados

Desde su llegada en julio de 2023, Sergio Canales disputó 98 partidos con el conjunto regiomontano. El español convirtió 40 goles y brindó 19 asistencias; en ningún otro equipo de su carrera el centrocampista hizo tantas anotaciones, lo que muestra el gran nivel que ha tenido desde su arribo al país.

En síntesis

  • Sergio Canales llegó a Rayados en julio de 2023 y su contrato actual es hasta junio de 2026.
  • El Diario MARCA reveló que Canales podría no extender su contrato con Monterrey con la intención de retirarse en España.
  • El centrocampista español disputó 98 partidos con Rayados, anotando 40 goles y dando 19 asistencias.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotación de Sergio Canales con Rayados
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotación de Sergio Canales con Rayados

Los dos futbolistas de Rayados que volverían ante Pumas
Rayados de Monterrey

Los dos futbolistas de Rayados que volverían ante Pumas

¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos?
Liga MX

¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos?

¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en Brujas vs. Barcelona?
Champions League

¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en Brujas vs. Barcelona?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo