Sergio Canales arribó en Rayados en julio de 2023 y el español no tardó en convertirse en una de las grandes figuras tanto del equipo como de la Liga MX. Sin embargo, el centrocampista aún no ha podido ganar un título con Monterrey, el cual era su principal objetivo al llegar a México.

El exjugador de Real Madrid estuvo cerca en el Apertura 2024, cuando Rayados perdió la final con el América. El club de Nuevo León ya aseguró su lugar en la Liguilla del Apertura 2025 y Sergio Canales sueña con conseguir al menos un título antes de irse del país.

Desde lo contractual, el español tiene vínculo con Monterrey hasta junio de 2026, por lo que el centrocampista estará presente en el Clausura del año próximo. Además, Sergio Canales tiene la opción de extender su relación con Rayados por una temporada más en caso de querer hacerlo.

Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por Abigail Piarra del Diario MARCA, Sergio Canales estaría pensando en no extender el contrato por ese año con Monterrey y volver a España, con la intención de jugar sus últimos años en su país y de retirarse allí.

Sergio Canales viene de convertir en el Clásico Regio (Getty Images)

Sergio Canales tendrá 35 años a la hora de que deba decidir si ampliar su vínculo con Rayados o no. El español surgió del Racing de Santander y existe la posibilidad de que este equipo ascienda a LaLiga en esta temporada y, según la periodista mencionada, esto motivaría al jugador a volver al club de sus amores.

Está por verse si Sergio Canales finalmente extiende su vínculo o no con Rayados. Todavía quedan algunos meses y el español se ha mostrado muy cómodo en el país y con sus compatriotas como Óliver Torres y Sergio Ramos. Por otra parte, si finalmente gana el título de la Liga MX con Monterrey, esto podría cambiarlo todo en su futuro.

Los números de Sergio Canales en Rayados

Desde su llegada en julio de 2023, Sergio Canales disputó 98 partidos con el conjunto regiomontano. El español convirtió 40 goles y brindó 19 asistencias; en ningún otro equipo de su carrera el centrocampista hizo tantas anotaciones, lo que muestra el gran nivel que ha tenido desde su arribo al país.

