Exclusiva: Walter Erviti y Rayados buscan un fichaje para la zona media y ya hay nombres

Walter Erviti ya trabaja junto a Rayados en la búsqueda de un refuerzo para la zona media de cara al próximo mercado. El club analiza varias alternativas y ya empezaron a circular los primeros nombres que podrían sumarse al equipo para potenciar el mediocampo.

Rayados de Monterrey quiere dejar atrás una temporada marcada por la irregularidad y los malos resultados en el inicio del año. La dirigencia ya trabaja con la mirada puesta en el futuro, con el objetivo de recomponer el rumbo deportivo y volver a ser protagonista en México y en el plano internacional.

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En ese contexto, el club decidió realizar cambios importantes en la estructura de toma de decisiones. El elegido para ocupar un rol clave en la dirección deportiva fue Walter Erviti, quien tendrá injerencia directa en la planificación del plantel.

Mientras se define quién será el próximo entrenador tras la salida de Nicolás Sánchez, en Monterrey ya comenzaron a analizar posibles incorporaciones para el próximo mercado de pases. La idea es no perder tiempo y adelantarse en la construcción de un equipo competitivo.

En diálogo con Bolavip, el propio Erviti explicó que las decisiones finales sobre los fichajes se tomarán en conjunto con el nuevo director técnico que asuma el cargo. Sin embargo, dejó en claro que uno de los focos principales estará puesto en reforzar la zona media del campo.

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El mediocampo es una de las áreas que más preocupa dentro del club, y por eso ya comenzaron a circular distintos nombres en carpeta. La intención es sumar jugadores que aporten jerarquía y que el equipo pueda estar nuevamente en los primeros lugares.

¿Qué jugador sonó para Rayados?

En las últimas horas, uno de los futbolistas que fue vinculado a Rayados es Alan Lescano, mediocampista de Argentinos Juniors. El jugador del futbol argentino aparece como una de las alternativas que se están evaluando para reforzar el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

En sintesis

Walter Erviti asumió un rol clave en la dirección deportiva para planificar el nuevo plantel.

asumió un rol clave en la para planificar el nuevo plantel. El club busca un nuevo entrenador tras confirmarse la salida de Nicolás Sánchez .

. Alan Lescano, mediocampista de Argentinos Juniors, es una alternativa evaluada para reforzar el mediocampo.