El Estadio Nemesio Diez será el anfitrión de un espectáculo atrapante este sábado por la tarde-noche, cuando el Toluca, dueño de casa y campeón defensor del título, recibirá al América, el máximo ganador del torneo del futbol mexicano. En un ‘Infierno’ rebalsado, dos de los animadores del Apertura 2025 se miden en un partido que define mucho.

Para este encuentro de altísima relevancia, el entrenador de las ‘Águilas’ ha presentado una formación con algunas ausencias de peso, entre las cuales surgen las salidas del equipo de Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre: tanto el estadounidense como el uruguayo aparecen en la banca de suplentes del conjunto azulcrema para hoy.

La decisión de dejar entre los relevos a Alex Zendejas se base en que recientemente ha sufrido varias molestias y sobrecargas musculares en el muslo izquierdo, que primero le impidieron participar de algunos juegos, y al volver apresuramente le hicieron resentirse de la lesión inicial. Así, ahora sí será llevado de a poco y no será titular.

La situación del ‘Búfalo’ Aguirre es diferente, ya que se encuentra en plenas condiciones físicas como para haber iniciado. Esto tiene que ver con una decisión táctica de André Jardine para ‘quitar referencias’ en el área rival, y desorientar la marca de los defensores de Toluca, que tendrán que estar atentos a los movimientos de los dinámicos extremos de América.

América tendrá en la banca a Aguirre y Zendejas [Foto: Getty]

Junto a Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre, la banca de suplentes del América también contará con otras variantes como Rodolfo Cota, Ralph Orquin, Igor Lichnovsky, Miguel Vázquez, Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes, Víctor Dávila y Patricio Salas. Todavía no poseen las ‘Águilas’ ese grupo de alternativas de mucha calidad que espera tener Jardine en su plantilla.

Afortunadamente para el América, si bien no los tendrá para visitar a Toluca este sábado en el Nemesio Diez, el conjunto azulcrema recuperará tres nombres importantes para la Liguilla, especialmente pensando en la zona ofensiva: Isaias Violante, Henry Martin y José Raúl Zúñiga. Actualmente, los tres delanteros siguen entrenando diferenciado, pero llegarían a tiempo a los cuartos de final.

