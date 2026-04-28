Se acabó lo que se daba. Después de tres temporadas en Rayados, Sergio Canales no seguirá en el club regiomontano. Por desgracia para el español, el centrocampista europeo no pudo cumplir su deseo de irse campeón con Monterrey.

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El fracaso en el Clausura 2026 generó distintos cambios en la estructura de Rayados en la dirección deportiva, pero también en el plantel. Es por eso que, después de una reunión entre la directiva y Sergio Canales, ambas partes llegaron a un acuerdo de no extender el vínculo.

Este martes 28 de abril el club anunció oficialmente la salida del español, quien continuaría su carrera en el Racing de Santander, el equipo de sus amores, según lo informado por Willie González y Diario MARCA. Sergio Canales se formó y debutó allí; desde hace tiempo se rumoreaba con el regreso del centrocampista a esta institución.

Un joven Sergio Canales con Racing de Santander (Getty Images)

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En diciembre pasado se filtró una foto de Sergio Canales con el Presidente de Racing de Santander, aunque luego el directivo comentó que solo fue una plática entre ambos. El equipo español está 1° en la Segunda División y sueña con ascender a LaLiga.

Sergio Canales solo disputó 39 partidos con el Racing de Santander porque rápidamente fue vendido al Real Madrid en 2010. El ya ex futbolista de Rayados espera que el club de sus amores ascienda a LaLiga para retirarse en dicho equipo.

La despedida de Rayados

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En síntesis