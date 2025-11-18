Rayados se prepara para lo que serán los cuartos de final de la Liguilla frente al América. Después de terminar 5° en la tabla de la Liga MX, el equipo dirigido por Domènec Torrent se enfrentará con Las Águilas. Ya hubo varios enfrentamientos entre ambos equipos en los últimos años.

Sergio Canales es una de las figuras de Monterrey y será fundamental que tenga un buen rendimiento para que el equipo pueda avanzar de ronda. El español llegó a México en julio de 2023 con la intención de ser campeón con Rayados, pero todavía no pudo coronarse.

Por este motivo, a Sergio Canales no le quedan muchas oportunidades más de coronarse. El español tiene contrato hasta junio del año próximo, con opción a extenderlo una temporada más, y el futbolista habló sobre su futuro en Rayados en una entrevista con el Diario MARCA.

Sergio Canales en sus inicios con Racing de Santander (Getty Images)

“Estoy muy contento, todavía queda tiempo y el año adicional es por objetivos a conseguir en la última temporada. No tengo nada decidido porque en mi carrera he aprendido que hay que ir día a día, en su momento pensé que iba a retirarme en el Betis”, comentó Sergio Canales.

¿Sergio Canales vuelve al Racing de Santander?

En relación a su futuro, en los últimos meses se ha hablado de la posibilidad de que el español no continúe en Monterrey para volver al Racing de Santander, el equipo donde creció y debutó, e incluso el presidente del club manifestó que harán lo posible para lograr su regreso.

“No escuché al presidente, pero me lo enviaron por todos lados. Tenemos muy buena relación, hablo mucho con ellos y llevamos mucho tiempo hablando. El Racing es, junto al Betis, lo que más ha marcado mi carrera. Sé que me encuentro en el mejor momento y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir, soy sincero y no lo sé“, manifestó el jugador de Monterrey.

“Lo que voy a intentar es retirarme estando bien, cuando sienta que bajo mi nivel y que físicamente no voy a estar para rendir… Si estoy en un nivel que no puedo rendir para ir al equipo de mi ciudad y que me dio el ser profesional, tampoco podría”, concluyó Sergio Canales acerca de su futuro.

