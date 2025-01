Rayados disputa este sábado 25 de enero su tercer partido en el Clausura 2025. Monterrey todavía no pudo ganar en el torneo y buscará hacerlo por primera vez en el Gigante de Acero contra Pachuca, un rival difícil. Mientras tanto, la directiva continúa trabajando en el mercado de fichajes.

Hasta hace un par de días parecía que el mercado había finalizado para Rayados, pero la lesión de Carlos Salcedo obligó a José Antonio Noriega y a la directiva a solucionar este imprevisto. Por este motivo, Monterrey está buscando incorporar a un central que pueda reemplazar al recién llegado.

“No hemos tomado una decisión. Estamos en pláticas muy constantes. Evidentemente, al ser una cuestión repentina pues no estábamos preparados, y sin embargo, como Carlos (Salcedo) viene como refuerzo, tenemos una lista de gente que había sido opción antes de decantarnos por Carlos (Salcedo), entonces rescatamos esa lista“, expresó en un inicio Tato Noriega en zona mixta en el Gigante de Acero.

“Estamos en la toma de decisión en algunas horas porque nos faltan días para el cierre de registros. Tendremos que tener esa decisión 100% tomada y actuar en consecuencia. Estamos en esas pláticas, en esos diálogos y en ese análisis”, manifestó el directivo de Rayados, quien agregó que no hay prioridad en la búsqueda en un defensa mexicano o extranjero que llegue para sustituir a Carlos Salcedo.

Rayados busca reemplazar a Carlos Salcedo

“No hay prioridad porque cuando tú traes negociaciones abiertas te voy a dar un ejemplo, si yo me decanto porque sea mexicano y se me caen los dos, tres mexicanos, pues entonces ya me quedo sin opciones, entonces tenemos la idea de avanzar ambos frentes, tanto de mexicanos como de extranjeros, con las alternativas que tenemos en uno y en otro y evidentemente priorizando”, comentó Tato Noriega.

“Es justamente parte del análisis. En caso de que tenga que venir un jugador extranjero a esa posición, entonces tendríamos que abrir ese espacio que hoy no tenemos y por eso no está fácil la decisión porque es evidente que el mercado extranjero tiene muchas más alternativas de centrales zurdos y entonces sería lo más fácil, pero no tenemos plazas”, agregó el directivo de Monterrey sobre la problemática en el mercado.

¿Rayados solo busca un central?

Por último, Tato Noriega dejó la puerta abierta para que puedan suceder más cosas en el mercado: “Bueno, ese tema ya hablé anteriormente, les di a conocer la postura del Club, pero bueno, nunca me gusta cerrar las puertas porque pasan este tipo de cosas, ¿no? Hasta que no se cierre el mercado todo puede pasar, pero la postura del Club ya se las di a conocer recientemente”.