El lateral de Pumas UNAM reveló el motivo por el cual no asistirá a ver a Bad Bunny en México...

Se tiene fe con el Tri: ¿Por qué Alan Mozo no compró boletos para Bad Bunny?

Cada vez falta menos para que finalice el Octafonal Final correspondiente a las Eliminatorias Concacaf, y Gerardo Martino comienza a darle forma a su lista final para el Mundial de Qatar 2022. Uno de los jugadores relegados en este periodo pre-mundialista levantó la mano y se mostró con mucha confianza.

Cuestionado sobre sus proyectos a futuro, Alan Mozo se candidateó a ocupar el lateral derecho de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo. Para ello, utilizó una anécdota relacionada con uno de los temas de actualidad en el país: el famoso concierto de Bad Bunny.

El futbolista de Pumas UNAM declaró que no intentó comprar boletos para ver al cantante puertorriqueño en el Estadio Azteca, pues la fecha coincide con la realización del Mundial. “Por su puesto que sí (me veo en Qatar). De hecho con mi novia, viene Bad Bunny y dije sabes que ‘no vamos a comprar boletos porque yo voy a estar en Qatar’, y así de seguro estoy que voy a tener la posibilidad”, declaró para Fox Sports.

Alan Mozo, ¿vetado de la Selección Mexicana?

En las últimas horas, el diario Récord publicó la información de que el lateral derecho de Pumas estaría vetado del Tricolor debido a un altercado que protagonizó junto a Jimmy Lozano en el que casi se van a los golpes, luego de que el DT le informara que no estaba convocado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alan Mozo opinó sobre Miguel Mejía Barón

Por otra parte, Alan Mozo se refirió al aporte de Miguel Mejía Barón en Universidad Nacional y consideró que se trató de algo positivo: “Desde que llegó, yo lo he visto más veces en el campo que en su oficina. Fue un plus para este equipo. Sobre los refuerzos, la verdad yo creo que la esencia de Pumas no ha cambiado, son personas muy entregadas y saben donde están parados".