El equipo de Hernán Gómez no coincide con su timonel en no afectar a los aztecas de cara a la Copa del Mundo, y sus futbolistas quieren arruinarles la fiesta.

Honduras vs México: Hondureños lanzan fuerte advertencia al Tri y aseguran que complicarán su pase al Mundial

La rivalidad de México y Honduras es por muchos conocida, y por ello no importa las instancias en las que se encuentren, son duelos en los que ambos lo juegan como si fuera el último partido de sus vidas. El Tri sabe perfecto que San Pedro Sula es una de las plazas más complicadas para ellos, y tras la advertencia de Edwin Rodríguez, su pase a la Copa del Mundo no estaría en el bolsillo como muchos piensan.

El equipo catracho comandado por Hernán “Bolillo” Gómez no tiene la intención de facilitarle las cosas al conjunto de Gerardo “Tata” Martino a pesar de lo que dijo recientemente su estratega, quien reveló que no querían arruinar el boleto al Mundial de los aztecas. Con esto no concuerda el resto de sus pupilos, pues de acuerdo a Rodríguez, intentarán meter presión a sus acérrimos rivales de la zona de CONCACAF.

"Vamos a intentar amargarles la clasificación, no va a ser fácil, pero vamos a vender todo muy caro", apuntó Edwin Rodríguez, futbolista del Olimpia, en palabras para El Diez de Honduras. Y es que los catrachos consiguieron llevarse el empate ante su similar de Panamá, situación que buscan igualar o hasta mejorar ante los mexicanos, a pesar de que los hondureños ya no tienen ninguna posibilidad de acceder a la Copa del Mundo.

Mientras que Kervin Arriaga, quien es parte del Minnesota United reveló que es muy desafortunado que en esta ocasión no puedan tener público, ya que reconoce, son parte importante para el equipo y más cuando son locales. Cabe destacar que los aficionados catrachos son muy apasionados y han hecho pasar momentos complicados al Tri en cada visita que han hecho a San Pedro Sula.

"Se viene un partido duro ante México donde lamentablemente no habrá afición. Pero todos estos juegos son complicados, pero nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien y sacar el resultado", reveló Arriaga. Comentario que se une a lo revelado por Denil Maldonado quien es parte del Montagua, y el cual mencionó que a pesar de estas aristas buscarán aprovechar la oportunidad: "Hay que sacar la casta y aprovechar la localía y a ver qué pasa en ese partido".