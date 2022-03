Honduras vs México: Hernán ‘Bolillo’ Gómez da calma al Tri y asegura que no arruinarán su boleto al Mundial

En medio del caos en el que se ha convertido la Selección Mexicana en las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, en Honduras hicieron una revelación que hace respirar a Gerardo “Tata” Martino y compañía. Hernán “Bolillo” Gómez dio a conocer que este domingo no buscarán arruinar la fiesta de México de cara al Mundial, a pesar de la rivalidad de antaño que protagonizan el Tri y Honduras.

"Nosotros no estamos para aguadar el pase al Mundial de México, estamos para mejorar y conformar una selección interesante, que juegue bien y nos de la ilusión de ir al Mundial del 2026", dio a conocer Gómez en su regreso a Honduras. Y es que una derrota del Tri ante los catrachos metería en aprietos a los aztecas y dependerían del resultado de los costarricenses ante El Salvador.

Así que en este enfrentamiento que tienen en puerta los tricolores, México arriba a suelo catracho con una mano adelante y otra atrás. El empate sin goles ante Estados Unidos sólo los tiene con vida, pero siguen en serios aprietos a pesar de que siguen en el tercer sitio de la tabla general con 22 unidades, la inesperada victoria de Costa Rica ante Canadá hizo temblar a los pupilos del argentino pues ahora los ticos se ubican tan sólo a tres puntos del cuadro azteca.

A pesar de tener en sus manos a México para darles una bien ganada estocada de cara a la Copa del Mundo, el llamado “Bolillo” Gómez reveló que la prioridad realmente será mostrarse competitivos a pesar de que ya es inviable pelear por un boleto a la justa mundialista de Qatar 2022. Esto es un respiro para Martino y sus pupilos quienes tienen la obligación de salir sí o sí con el triunfo en el bolsillo en San Pedro Sula.

"No nos salva nada, a nosotros no nos salva nada porque ya estamos eliminados, a nosotros lo que nos salva es que los muchachos vayan entendiendo, escogiendo lo mejor, si uno escoge bien tiene algo asegurado y paso a paso ir formando y desarrollando a los futbolistas hondureños, pero hay que sacar resultados porque si no la afición no te cree", sentenció Gómez, quien ahora ya alista el duelo de este domingo.