¿A qué hora juega y qué canal transmite EN VIVO México vs. Portugal por el Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene todo listo para el partido de Octavos de Final del certamen internacional juvenil ante los Lusos.

Por Agustín Zabaleta

La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene todo listo para los Octavos de Final del certamen juvenil
En el marco de los Octavos de Final del Mundial Sub-17 2025México y Portugal se enfrentan por la segunda instancia de playoffs del certamen juvenil. El Tri sigue en carrera y buscará avanzar de instancia tras dar el golpe ante Argentina. El partido será este martes 18 de noviembre en Qatar.

Los hombres a cargo de Carlos Cariño avanzaron de fase luego de dejar en el camino a un rival siempre duro como es el conjunto albiceleste. Ahora, tendrán la oportunidad de dar otro golpe ante un equipo importante en Europa como son los Lusos.

Cabe recordar que este torneo se juega en Qatar y que los partidos se desarrollarán todos en el mismo predio con varias canchas. No tendrá un despliegue como tienen otros torneo organizados por la FIFA. Apenas la Final se jugará en un estadio.

¿A qué hora juegan México vs. Portugal por el Mundial Sub-17? 

El juego entre México vs. Portugal tendrá lugar este viernes 14 de noviembre desde las 7:00 horas (Ciudad de México) en la Cancha 3 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

¿Cómo ver México vs. Portugal por el Mundial Sub-17 EN VIVO? 

El partido entre México vs. Portugal por el Mundial Sub-17 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en a través de Canal 9 y ViX. 

