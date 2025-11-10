Este lunes se confirmó una de las noticias que más estaban esperando los aficionados tanto del Club América, como de la Selección Mexicana y es que de acuerdo con el periodista de TUDN, Gibrán Araige, Álvaro Fidalgo ya le dio el sí a Javier Aguirre para formar parte de la escuadra Tricolor rumbo al Mundial de 2026, por lo que estará contemplado en las convocatorias.

De acuerdo con lo mencionado por el propio jugador hace ya un tiempo cuando recibió su carta de naturalización, él estaría siendo elegible hasta el mes de febrero, por lo que hasta no podría ser parte de la escuadra del conjunto debido a esa regla, es así que aunque desearan llevarlo, aún no era posible precisamente por ese requisito.

Sin embargo, la misma fuente confirma que en enero será llamado a los microciclos que tendrá el “Vasco” con la plantilla, aunque no podrá jugar por lo anteriormente dicho, sí será contemplado para que vaya viendo la manera en la que juega en conjunto con los demás compañeros que sean elegidos para esa convocatoria.

¿Fidalgo se enfrentará a Cristiano Ronaldo?

Esto quiere decir que justamente será marzo el mes en el que ya podrá ser llamado de manera oficial. De acuerdo con David Medrano, ya es un hecho que México enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo el 28 de ese mismo mes, por lo que Fidalgo sería uno de los que se mida ante el astro luso en ese encuentro, siendo incluso su debut.

Lo interesante aquí es que son dos elementos que ya estuvieron en el Real Madrid, pisando ahora el Estadio Azteca, una casa que ya conocer “El Maguito” y podría ser uno de los partidos memorables para que el mediocampista haga su debut y sobre todo que muestre ese espectáculo ante una de las leyendas más grandes del futbol actual.

En síntesis

El jugador del América, Álvaro Fidalgo , aceptó la convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 .

, aceptó la convocatoria a la rumbo al . Fidalgo será elegible hasta febrero y será llamado a los microciclos del “Vasco” Javier Aguirre en enero.

será elegible hasta y será llamado a los del “Vasco” en enero. Álvaro Fidalgo podría debutar con México ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 28 de marzo.

