Así quedó la tabla general de posiciones del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México

La Selección Mexicana no tuvo el debut esperado este martes y cayó por 2-1 frente a Corea del Sur. La tabla de posiciones y el próximo rival del Tri.

Por Patricio Hechem

México perdió con Corea del Sur
© @miseleccionsubsMéxico perdió con Corea del Sur

El Mundial Sub-17 ya está en marcha y el mismo se disputa del 3 al 27 de noviembre. Este martes la Selección Mexicana hizo su debut oficial en el torneo, pero el Tri no comenzó el certamen de la mejor manera luego de perder con Corea del Sur.

México cayó por 2-1 con el conjunto asiático en su primer partido de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17. Corea del Sur abrió el marcador gracias a un tanto de Koo Hyun-Bin y luego el Tri lo empató a través de Aldo De Nigris, pero luego el rival del Tri lo ganó con la anotación de Ian Nam.

Esta derrota es un duro golpe para la Selección Mexicana, que esperaba comenzar con un buen resultado en el Mundial Sub-17. Lo positivo para el conjunto dirigido por Carlos Cariño es que sigue con posibilidades porque, en este nuevo formato de 48 selecciones, también clasifican los ocho mejores terceros.

Después de la derrota con Corea del Sur en el partido de este martes, ahora México jugará su segundo encuentro de la Fase de Grupos el próximo viernes frente a Costa de Marfil. El conjunto africano perdió con Suiza y será un duelo clave para el Tri.

La tabla general de posiciones del Grupo F

