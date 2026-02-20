La Selección Mexicana disputará el próximo miércoles un amistoso frente a Islandia para continuar con la preparación hacia el Mundial. El contexto es similar a los partidos contra Bolivia y Panamá del mes pasado, debido a que el encuentro se afronta fuera de la Fecha FIFA.

Por este motivo, la convocatoria de Javier Aguirre está llena de jugadores de la Liga MX y los mexicanos en Europa no pueden ser llamados. Aparecieron nuevos nombres comparado a la nómina de enero, pero la ausencia de Diego Lainez despertó las críticas de los aficionados.

A través de las redes sociales, en la publicación oficial de la Selección Mexicana donde comunica la convocatoria, muchos aficionados no entienden por qué Diego Lainez no fue citado para este amistoso contra Islandia. Además, el extremo había estado presente en la nómina anterior para los partidos ante Bolivia y Panamá.

¿Por qué no fue convocado Diego Lainez?

De su ausencia pueden sacarse dos teorías: la primera es que Diego Lainez ya convenció a Javier Aguirre y entonces ya tiene asegurado su lugar en la lista de la Fecha FIFA de marzo, en la que México se enfrentará con Portugal y Bélgica en dos amistosos.

La segunda es que Diego Lainez arrastra molestias y, para no arriesgarlo, el Vasco decidió no convocarlo. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por Gibrán Araige de TUDN, el futbolista de Tigres no terminó de convencer al entrenador de México.

El reportero menciona que Diego Lainez tuvo la oportunidad de ser titular en el amistoso frente a Bolivia y que su rendimiento no fue bueno y, por esta razón, el Vasco ya no lo llamaría más en las convocatorias que quedan previo al Mundial 2026.

Esto sería un duro golpe para el futbolista debido a que hace pocas semanas reconoció que volvió a la Liga MX luego de no ir al Mundial 2022 y que esta decisión le hizo bien para reencontrarse con su mejor juego. Pero para Javier Aguirre no sería suficiente.

